İngiltere kaynaklı bir efsaneye göre, Coventry halkı lordun ağır vergilerinden bunalmıştır. Lordun eşi Lady Godiva, halkın yükünü hafifletmek için kocasına yalvarır. Lord sonunda pes eder ama bir şart koşar. Godiva, çırılçıplak bir şekilde ata binecek ve şehri baştan başa dolaşacaktır. Lord, eşinin bunu asla kabul etmeyeceğinden emindir.

Godiva ise kabul eder. Halk, çok sevdiği leydisini utandırmamak için kepenkleri kapatır, perdeleri çeker, sokakları boşaltır. Şehri dolaşan Godiva’yı yalnızca bu durumdan habersiz biri görür. Rivayete göre o kişi de, leydisinin cesaretine ve halkı için yaptığı fedakarlığa hürmeten gözlerini kör eder.

Bir efsaneden doğan marka

Godiva’nın altın sarısı saçları, bu efsanenin hafızalara kazınan ayrıntılarından biridir. Çikolata markası GODIVA’nın hikayesi de tam bu isimden ilham alıyor. Markanın kurucusu Pierre Draps’ın annesinin, altın sarısı saçları nedeniyle Lady Godiva olarak anıldığı anlatılıyor. GODIVA’nın 1926’da Brüksel’de küçük bir atölyede başlayan çikolata yolculuğu, bugün dünyanın en tanınan premium çikolata markalarından birine dönüşmüş durumda.

Geçenlerde katıldığım GODIVA’nın 100’üncü yıl kutlamasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de bu öyküden bahsetti konuşmasında. Ülker, markayı satın alma serüvenlerini de samimiyetle anlattı.

Sekiz yıl önce düşülen bir not

Bazı hayaller vardır, insan onları bir yere not eder ve hayatın bir gün o notun karşılığını vermesini bekler. Murat Ülker’in GODIVA’yı satın alma sürecinde yaşadıkları da bana biraz böyle geldi.

Öyle ki Ülker, 2000 yılında Yıldız Holding’in bir strateji toplantısında “GODIVA satılırsa alalım” diye not düşüyor. Aradan sekiz yıl geçiyor ve 2008’de bu not, 800 milyon dolarlık bir satın alma kararına dönüşüyor.

Bir fikri zihnine koymak, ona bir hedef olarak bakmak, hatta yazıya dökmek… Sonra o fikrin gerçekleşmesi için doğru zamanı, fırsatı ve cesareti bir araya getirmek. Tabii güçlü bir öngörü de var. Ama sekiz yıl önce bir toplantıda düşülen notun, gün gelip dünyanın en ikonik çikolata markalarından birinin satın alınmasına dönüşmesi yine de insana bir manifest, bir mucize hissi veriyor.

“Paramız var mı?”

Öykünün en sevdiğim kısmı ise satın alma kararının aile içinde yaşanan diyalogla başka bir boyut kazanması oldu.

Murat Ülker, imzayı atmadan önce ablası Ahsen Hanım’ı arayıp GODIVA’yı satın alacağını anlatıyor. Ablasının cevabı, yıllar öncesine uzanan bir çocukluk anısı oluyor. Babalarıyla yurtdışına gittiklerinde GODIVA’yı gördüğünü, o zamanlar bu çikolatadan almak istediğini ama babalarının “Bizim çikolatamız var” diyerek almadığını hatırlıyor. Şimdi ise kardeşi, o çikolatanın markasını satın almak üzere…

Ahsen Hanım, her büyük yatırım kararının en gerçekçi sorusunu soruyor: “Paramız var mı?”

Murat Ülker’in anlattığına göre, o sırada ellerinde satın almayı karşılayacak para yok. Ancak yurtdışından gelmesini bekledikleri 800 milyon dolarlık bir kaynak bulunuyor. Bu kaynak henüz gelmeden GODIVA’yı satın alıyorlar. Sonrasında para da geliyor ve sorun yaşamıyorlar.

GODIVA’nın Yıldız Holding’e katılması, yalnızca bir marka satın alımı olarak kalmıyor. Şirket, yıllar içinde özellikle Yıldız Holding’in güçlü olduğu coğrafyalarda büyüyor; Orta Doğu’da ve Çin’de önemli bir oyuncuya dönüşüyor, bazı pazarlarda liderliğe ulaşıyor. Murat Ülker’in verdiği bilgiye göre, 800 milyon dolara satın alınan GODIVA için yıllar sonra 4 milyar dolarlık bir teklif geliyor. Ancak marka satılmıyor.

GODIVA’nın öyküsünde olduğu gibi bir toplantı masasının üzerinde unutulmuş gibi duran küçük bir not, yıllar sonra milyonlarca insanın tanıdığı bir markanın kaderini değiştirebiliyor.