Dijital baskıda talep artıyor
Teknoloji markası Canon, Türkiye’de EMEA bölgesinin stratejik merkezi olarak kabul edilen Canon Europe çatısı altında faaliyet gösteriyor.
120 ülkede operasyonları bulunan, 25 binden fazla çalışanı olan Canon Europe, 2018’de elde ettiği 9,1 milyar dolar gelirle Canon’un yıllık küresel gelirinin yaklaşık 4’te 1’ini sağlıyor.
Canon için EMEA bölgesindeki en önemli pazarlardan biri Türkiye. Canon Türkiye; kur dalgalanmaları, daralan pazar ve ekonomik durgunluğa rağmen 2018’de tüm ürün gruplarındaki pazar payını artırdı.
B2B kategorilerinde pazar payını çift haneli artıran şirket, B2C mürekkep püskürtmeli yazıcı pazarındaki adetsel pazar payını da yükselterek ikinciliğini sürdürdü.
Cirosunun yüzde 8’ini AR-GE’ye ayıran Canon, yeni ürünlerini de hizmete sunuyor. Şirket, geçen ay Paris’te tüketici talepleri ve yeni trendler doğrultusunda dört yeni yazıcı tanıttı.
Özellikle ‘Mozart’, en öne çıkan yazıcı oldu. Canon Europe Ürün Planlama Direktörü Kaishi Ishikawa, Türkiye’de de satışa sunulan Mozart’ın ofiste, kurum içi baskı odalarında ve KOBİ’lerde kullanılabilen bir ürün olduğunu, Mozart ile poster, davetiye, kişiye özel etiket ve ambalajların basılabileceğini söyledi.
Mozart ile hedeflerini, “çeşitlilik ve yüksek verimlilik talep eden tüketicilere hizmet etmek” olarak özetledi. Kaishi Ishikawa ile Türkiye ile yeni baskı trendlerini de kısaca konuşma fırsatı yakaladık.
Ishikawa, Türkiye’yi büyüme potansiyeli yüksek bir pazar olarak gördüklerini söyledi. Türkiye’de ofset baskının hızla dijitale kaydığını, dijital baskıda talebinin çok yüksek olduğunu kaydetti.
Ishikavva, “Kişiselleştirme trendiyle artık daha az ama büyük ölçekli baskıya ihtiyaç var. Dijital baskının büyümesi, maliyetleri de düşürüyor. Biz de dijital baskıda devrimci işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
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