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Dünyanın en büyük çip üreticisi beklentileri aştı

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), 2025 yılının ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 artırarak 398,3 milyar yeni Tayvan dolarına (yaklaşık 13,5 milyar dolar) çıkardı.

17 Temmuz 2025 | 14:19
Dünyanın en büyük çip üreticisi beklentileri aştı

Dünyanın en büyük çip üreticisinin açıkladığı finansal sonuçlara göre, aynı dönemde net satışlar da yüzde 38,6 artarak 933,8 milyar yeni Tayvan dolarına (31,7 milyar dolar) ulaştı. 

TSMC'nin performansı piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Gelişmiş yapay zeka işlemcilerine yönelik küresel talebin etkili olduğu belirtilirken, TSMC'nin müşterileri arasında Nvidia, Apple, AMD, Broadcom ve Qualcomm gibi büyük teknoloji şirketleri yer alıyor.

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump’tan henüz yeni bir gümrük tarifesi bildirimi almadı. Ancak Tayvan, nisan ayında uygulamaya konulan yüzde 32’lik gümrük tarifesinden halihazırda etkilenmiş durumda. 

TSMC, mart ayında yaptığı açıklamada ABD’de çip üretim tesisleri kurmak üzere 100 milyar dolarlık yeni yatırım planını duyurmuştu. Bu yatırımla birlikte şirketin ABD'deki toplam planlanan yatırım tutarı 165 milyar dolara ulaşmıştı.

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