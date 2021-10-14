Amazon’un, küresel lojistikte yaşanan sorunları aşmak için uzun menzilli kargo uçağı almayı planladığı belirtildi.

Amazon.com Inc., Bloomberg’e konuşan konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, kullanılmış uzun menzilli Boeing Co. ve Airbus SE kargo uçakları satın alıyor. Bu durum, e ticaret devi Amazon’un ürünleri sınırların ötesine taşıma istekliliğinin diğer bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynaklar, Amazon’un şimdilerde hizmette olan çift motorlu yolcu jetleri Boeing 777-300ER ve Airbus’un popüler modeli olan geniş gövdeli A330-300’ün yenilenmiş kargo versiyonları için piyasada olduğunu kaydettiler. Bu iki model, beş yıldır Amazon’un filosunun temelini oluşturan orta büyüklükteki Boeing 767’lerin bir basamak daha üzerinde.

Kaynaklar, kargo hizmetleri için dönüştürülmüş Boeing 777’lerin Amazon’un Çin ve diğer ülkelerden doğrudan ürün ithaline olanak tanıdığını ve bunun rakip şirket United Parcel Service Inc. ile rekabette şirkete güç kazandırdığını belirttiler. 777 yolcu uçağının kargo için dönüştürülmüş modeli olan 777-300ERSF gelecek yıl hizmete girecek. Bu uçak, Boeing’in mevcut kargo modelinden yüzde 25 daha fazla hacme sahip ve şirketin on yıllardır Kuzey Pasifik’te yük taşıyan 747 jumbolarının mirasçısı olarak görülüyor.

Mürettebat da aranıyor

BloombergHT’de yer alan habere göre, Amazon öte yandan, 10 adet Airbus A330-300 uçağı ve bunları uçuracak mürettebat arayışında. Kaynaklara göre, şirketin teklif çağrısının yolcu uçaklarından dönüştürülen uçaklar tarafından karşılanması bekleniyor. Kaynaklar öte yandan, Amazon’un belirtilmeyen sayıda 777-300ERSF uçağı aradığını kaydetti.

Amazon’un uçakları nerede teslim alacağı ve bunların satın mı alınacağı ya da finansal kiralama yoluyla mı elde edileceği belli değil.