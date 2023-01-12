Guinness Dünya Rekorları'na göre Elon Musk, Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında servetindeki 165 milyar dolarlık erimeyle tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekoruna ismini yazdırdı.

Veriler Forbes'a dayanıyor. Forbes verilerine göre Elon Musk, Kasım 2021'den bu yana yaklaşık 182 milyar dolar kaybetti, ancak bazı diğer kaynaklar bu rakamın aslında 200 milyar dolara yakın olabileceğini iddia ediyor.

Elon Musk’tan önce servet kaybı rekoru Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son’a aitti.

Son, 2000 yılında 58.6 milyar dolarlık servet kaybı yaşamıştı.

Forbes'e göre Musk'ın net servet değeri büyük ölçüde Tesla'nın hisselerinin düşük performansı nedeniyle 2021'deki 320 milyar dolarlık zirveden Ocak 2023 itibarıyla 138 milyar dolara düştü.

Musk'ın servet kaybı aynı zamanda en zengin insanı unvanını, tahmini servet değeri 190 milyar dolar olan Bernard Arnault'a kaptırmasına da neden oldu.

Elon Musk'ın servetinin çoğu, değeri 2022'de %65 düşen Tesla hissesine bağlı.

Bu hızlı düşüş Musk'ın Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almasının ardından Ekim ayında hızlandı. Devralma, şirketin 2010'da halka açılmasından bu yana en büyük Tesla hisse senedi satışını ateşledi.

Ancak bu duruma karşın Tesla, en yakın rakibi Toyota'dan 100 milyar doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomobil şirketi olmaya devam ediyor.

Forbes'e göre 12 Ocak 2023 itibarıyla Musk'ın serveti yaklaşık 146.5, dolar, Bernard Arnault'nun ise 203.8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.