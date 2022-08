Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’dan, İngiliz futbol kulübü “Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” ifadelerini kullandı. Tartışma başlatan açıklamanın ardından Musk, daha sonra şaka yaptığını söyledi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk dünyaca ünlü İngiliz futbol kulübü “Manchester United’ı satın alacağını yazdı. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti’nin sol, Demokrat Parti’nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca “Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” dedi.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Tweetiyle tartışma yaratan Musk, ilk tweetinden yaklaşık 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley hesabının “Ciddi misiniz?” sorusuna “Hayır, bu Twitter’da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum” cevabını vererek açıklamasının şaka olduğunu belirtti.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022