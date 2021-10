Tesla & SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk 29 Ekim’de Twitter’dan, Teksas’ta yeni bir üniversite kurmak istediğini duyurmuştu. Musk, üniversitenin adının ise “Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü (TITS)” olmasını istediğini belirtmişti.

Musk twitter mesajında üniversitenin destansı ürünleri olacağını, evrensel olarak beğenileceğini söylemişti.

Kripto paralar ve son dönemde Dogecoin ile ilgili tweetleriyle gündeme gelen Elon Musk’tan yeni bir paylaşım var.

Musk’ın, bir önceki paylaşımının altına eklediği mesaja göre üniversite ücreti Dogecoin ile ödenebilecek ve dogecoin’i olanlar indirim alabilecek.

Tuition is in Dogecoin & u get a discount if u have a dog

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021