Chip Online'ın aktardığı habere göre Pakistan kökenli Mody Khan, geçen Aralık ayında işten çıkarılmadan önce Microsoft'ta bulut çözüm mimarı olarak altı haneli bir maaş alıyordu. İş arayışına başlayalı dokuz ay oldu ve evini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Habere göre Khan, teknoloji sektöründeki işe alım yavaşlamasının ciddi bir sorun yarattığını belirtiyor ve “İşe alım ekipleri sanki Superman arıyorlar” diyor.

Hindustan Times'ın haberine göre ise Khan, birçok işe alım uzmanının, en son teknolojilere hakim olmadığını varsayması nedeniyle yaşının iş arayışında olumsuz bir rol oynadığına inanıyor. Girişimcilik geçmişinin olmamasının da bu durumda rol oynadığını düşünüyor.

Habere göre birçok yere başvursa da ya mülakat aşamasında reddediliyor ya da görüşmeler iyi geçse bile geri dönüş alamıyor. Khan, teknoloji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimine, Microsoft'taki 5 yıllık kariyerine rağmen iş bulamadığını söyledi .

ABD'li teknoloji devleri son dönemde performansa dayalı değerlendirme sistemlerini sıkılaştırmış durumda.