Evladı için başladı, Tüm çocuklara umut oldu: Oğluna şifa ararken patent aldı

Bunun üzerine üniversitemin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nden proje yaparak daha fazla kişi üzerinde denedim. Onlarda da iyileşme olması, tabanlık kullananların hiçbir sıkıntı çekmediğini görünce bunun patentine müracaat ettim, süreç sonunda patentini aldım."

Açak, tabanlığın kullanımına ilişkin de bilgi vererek, "Mekanizmayı yere 90 derece dik gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ayarlamayı yapabileceğimiz bir vida ile ayağın alt bölgesinden ölçülendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.