240 ay vade ve %10 peşinatla ev sahibi olma fırsatı için heyecan başlıyor... TOKİ kura çekimi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.
Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.
Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.
2 İlk kura çekimi Adıyaman için
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, yarın başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
3 TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2025-2026: TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceğini belirtti.
İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.
4 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
5 TOKİ başvuru sonuçları nasıl sorgulanacak?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.