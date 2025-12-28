Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kamuda idari izin kararı

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumuyla ilgili ise şu detaylar paylaşıldı: "Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları da uyararak, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.