Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde kış şartları etkisini artırıyor. Özellikle Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Kastamonu) ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak) kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Kentlerimizde özellikle akşam saatlerinde artan kar yağışlarının ardından hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı arıyor. Bir çok şehrimizde okullar yarın tatil edildi. Peki hangi illerde okullar tatil? İşte il il tatil haberlerinde son durum.
1 Valiliklerden "Kar Tatili" açıklaması geldi mi?
Milyonlarca öğrenci ve veli, 29 Aralık Pazartesi sabahı için valiliklerin sosyal medya hesaplarına kilitlenmiş durumda. İlk kar tatili haberi Zonguldak'tan gelirken bölgelerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor.
2 Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Kamuda idari izin kararı
Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumuyla ilgili ise şu detaylar paylaşıldı: "Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları da uyararak, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.
3 Kastamonu’da bir ilçede eğitime kar engeli
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
4 Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
5 Karabük'te okullara kar tatili
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
6 Düzce'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.
Vali Selçuk Aslan'dan öğrencilere tavsiye
Düzce Valisi Selçuk Aslan ise yaptığı açıklamada öğrencilere karın keyfini çıkarmaları önerisinde bulunarak, "Sevgili öğrenciler, beyaz bir örtü gibi şehrimizi saran kar, bugün sizlere küçük bir mola armağan ediyor. Bu tatil; dinlenmek, pencerenizden karı izleyip hayal kurmak için güzel bir fırsat. Karın sevincini yaşayın ama sağlığınızı ve güvenliğinizi de ihmal etmeyin. Kitaplarınız sizi bekler, okulunuz sizi özler; öğretmenleriniz de yeniden aynı heyecanla buluşacakları günü sabırsızlıkla beklerler. Hepinize huzurlu, mutlu ve sıcacık bir kar tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.
7 Bolu’da eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu’da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yağışın devam ettiği Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.
8 Van’da kar tatili
Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
9 İstanbul ve Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı?
İstanbul ve Ankara: Her iki megakentte de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olsa da, şu an için eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Karadeniz ve Doğu Anadolu: Yoğun kar yağışının beklendiği il ve ilçelerde, kararların yağışın gece saatlerindeki şiddetine göre sabahın ilk saatlerinde verilmesi bekleniyor.
11 Meteoroloji'den kritik buzlanma uyarısı
Yağışların Pazartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken; İçişleri Bakanlığı, sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması ve yüksek kesimlerdeki tipi riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. İstanbul'da ise özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer ulaşımı etkileyebileceği bildirildi.
Erzurum'da dün başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.
Termometrelerin gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.
Vatandaşlar araçlarında biriken karları temizledi, camlarındaki buzları kazıdı.
Şehirde, belediye ekiplerinin iş makineleri ve kar timleriyle karla mücadele çalışması sürüyor.