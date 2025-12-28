Ceo anketi: Ekonomi, reformlarla desteklenmeli

Geçen yıl Almanak sayımızda “CEO’lar çıkış yolu arıyor” başlığı ile verdiğimiz CEO’larla yaptığımız 14 soruluk ankette, ‘dengelenme ve tekrar yükselişe geçiş sürecinin biraz daha uzun zaman alacağından endişe ediliyor’ demiştik. Aradan geçen zaman, anket sonuçlarını ve endişeleri haklı çıkarmış görünüyor. Bu yıl CEO’lar ile yaptığımız 14 soruluk ankette iş dünyasının beklentilerine, gördükleri olası risklere ve çözüm önerilerine odaklandık. Yaptığımız anketin sonuçlarını 14 başlıkta aşağıda bulacaksınız. Anketin sonuçlarına geçmeden önce kısa bir 2025 özeti yapacak olursak, sıkı para politikasının bir sonucu olarak TL cinsi varlıklarda pozitif reel faizin devam ettiği görüldü. Politika faizindeki düşüşün aynı oranda TL mevduata ve dolasıyla kredi faizlerine yansımaması, ekonomiyi soğutucu tedbirler, nakit akışında ciddi sorunları beraberinde getirdi. Enflasyonun altında kalan döviz kuru, ihracatçı firmalar ve emek yoğun sektörler başta olmak üzere, işletmeleri zorlamaya devam etti. Dönem dönem siyasi tansiyonun artması da ekonomi politikalarının sekteye uğramasına neden oldu. 2026 yılına yönelik beklentiler ise 14 anket sorusuna göre şöyle:
SICAK SAVAŞ İHTİMALİ ARTIYOR MU?
TÜRKİYE’DE ÖNCELİKLİ SORUN ENFLASYON
HUKUKTA, EKONOMİDE, EĞİTİMDE REFORM…
UMUT, YENİ PAZARLARDA
FAİZ İNDİRİMLERİ, BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK Mİ?
ENFLASYONDA DİRENÇ ARTABİLİR
BİRİLERİ ‘YILLIK BÜTÇE’ Mİ DEDİ?
KONTROLLÜ KUR DEVAM EDECEK
İSTİHDAM DESTEĞİ GENİŞLETİLMELİ
YABANCI, EKONOMİDE İSTİKRARDAN YANA
İHRACATTA YENİ ROTALAR ARANIYOR
İÇ PAZARA İLGİ ARTIYOR
DİJİTALE VE AR-GE’YE OLAN YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.