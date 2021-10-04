Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook’a dünya genelinde erişim sorunu devam ediyor. Yaşanan kesintinin nedeni açıklanmadı. CNN International’ın konuştuğu uzmanlar ve Teknoloji sitesi The Verge’e göre sorun DNS kaynaklı gibi görünüyor. The Verge’in haberinde Facebook’taki kesinti, çalışanların iletişim kurmak ve çalışmak için kullandıkları neredeyse tüm dahili sistemleri de bozdu. Facebook mühendislerinin sorunu çözmek için şirketin ABD veri merkezlerine gönderildikleri belirtiliyor.

Cisco’nun internet analiz bölümü ThousandEyes ise twitter’dan paylaştığı açıklamada testlerinin kesintinin devam eden bir DNS hatasından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi.

ThousandEyes tests can confirm that at 15:40 UTC on October 4, the Facebook application became unreachable due to DNS failure. Facebook’s authoritative DNS nameservers became unreachable at that time. The issue is still ongoing as of 17:02 UTC. pic.twitter.com/zNmZWTxEUo — ThousandEyes (@thousandeyes) October 4, 2021

DNS SUNUCULARINI KULLANILAMAZ HALE GETİRMİŞ OLABİLİR

Chip Online’ın aktardığı habere göre Ağ izleme şirketi Kentik’in internet analizi direktörü Doug Madory, “Daha önce büyük bir internet firmasından böyle bir kesinti görüp görmediğimi bilmiyorum” diyerek kesintinin boyutuna vurgu yapıyor. Madory, birçok insan için “Facebook onlar için internettir” diyor. Madory, firmaların ağ yapılandırmalarını güncellediklerinde bazen internet bağlantılarını kaybettiğini söylüyor. Facebook’un Pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yapmış gibi göründüğünü söyleyen Madory, bu değişiklik sonrasında alan adı sistemi sunucularının etkilendiğinden bahsediyor.

Madory, değişikliğin Facebook’un DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve hizmetlerini (Facebook, WhatsApp ve Instagram) çevrimdışı olmaya zorladığını tahmin ediyor.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren “Down Detector” isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40’tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise twitter’dan şu paylaşımlarda bulundu.

#Whatsapp , Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.

#Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/nSrK6yf6AG — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 4, 2021