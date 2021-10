Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook’a dünya genelinde erişim sorunu devam ediyor. Yaşanan kesintinin nedeni açıklanmadı. CNN International’ın konuştuğu uzmanlar ve Teknoloji sitesi The Verge’e göre sorun DNS kaynaklı gibi görünüyor. The Verge’in haberinde Facebook’taki kesinti, çalışanların iletişim kurmak ve çalışmak için kullandıkları neredeyse tüm dahili sistemleri de bozdu. Facebook mühendislerinin sorunu çözmek için şirketin ABD veri merkezlerine gönderildikleri belirtiliyor.

Cisco’nun internet analiz bölümü ThousandEyes ise twitter’dan paylaştığı açıklamada testlerinin kesintinin devam eden bir DNS hatasından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi.

ThousandEyes tests can confirm that at 15:40 UTC on October 4, the Facebook application became unreachable due to DNS failure. Facebook’s authoritative DNS nameservers became unreachable at that time. The issue is still ongoing as of 17:02 UTC. pic.twitter.com/zNmZWTxEUo

— ThousandEyes (@thousandeyes) October 4, 2021