İsim değişikliğine giderek “Meta” adını alan Facebook’un piyasa değeri Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 600 milyar doların altına indi.

Facebook’un çatı şirketi Meta, 2022′nin başından bu yana yüzde 35 değer kaybetti. Bu düşüşün büyük bir bölümü geçen hafta hayal kırıklığı yaratan bilanço raporundan sonra gerçekleşti.

CNBC’de yer alan habere göre, Facebook’un gelirleri son açıkladığı bilançoya göre yüzde 8 düşerek 10.3 milyar dolara geriledi. Aktif kullanıcı sayısı da 100 milyon kişi geriledi.

Facebook’un; Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet ile birlikte ABD’nin en değerli şirketleri arasında olduğu kısa bir süre önce açıklanmıştı. Bilançonun açıklandığı gün yüzde 26 değer kaybeden Facebook, piyasa değeri açısından 600 milyar doların altına gerileyerek Nvidia’nın gerisine düştü.