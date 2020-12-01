Sosyal medya platformu Facebook, müşteri ilişkileri yönetimi startup’ı olan Kustomer’ı satın aldığını duyurdu.

Facebook, bir müşteri ilişkileri yönetimi startup’ı olan Kustomer’ı satın aldığını duyurdu.

CNBC’nin konuyla aşina bir kişiye dayandırdığı haberine göre anlaşmanın değeri 1 milyar dolardan biraz fazla.

Kustomer gibi müşteri ilişkileri yönetim araçları, müşterilerin telefon, e-posta, metin, WhatsApp veya Messenger gibi belirli uygulamalardaki doğrudan mesajlar aracılığıyla müşterileriyle iletişimlerini yönetmelerine yardımcı oluyor.

Kustomer gibi bir iş-yazılım şirketinin satın alınması Facebook için aslında alışılmadık bir durum.

Facebook daha önce, Mayıs ayında gif katalog şirketi Giphy ve Aralık 2019’da İspanyol bulut video oyun şirketi PlayGiga gibi tüketici odaklı şirketleri satın almıştı.

Facebook, bu satın alma ile küçük işletmelere, sosyal ağ hizmetleri aracılığıyla satışları artırmak için daha fazla özellik sağlayacak.

2015 yılında kurulan New York merkezli Kustomer, Crunchbase’e göre, yaklaşık 173,5 milyon dolar gelir elde etti.