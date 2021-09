Türkiye’nin ikinci unicornu Getir, Avrupa’da büyümesini sürdürüyor. Getir; İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa’nın ardından İspanya pazarına giriş yaptı. Getir’in bir sonraki hedefi ise İtalya ve Portekiz.

Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek için İspanya’nın teslimat uygulaması olan BLOK’un tamamını satın alan Getir, Madrid ve Barselona ile İspanya pazarına giriş yaptı.

Getir’in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Salur, “İspanya’da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğiz” ifadelerini kullandı. Şirket, ülkede kendi adıyla hizmet verecek.

Hızlı teslimat uygulaması Getir’in bir sonraki hedefi ise İtalya ve Portekiz. Yılın son çeyreğinde Amerika pazarına girmeyi planlayan Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamış olacak.

İspanya’ya da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğiz. Getir starts operation in Madrid and Barcelona with 19 g-stores. Thanks to the Blok team. @getir https://t.co/B4rDiF9wVZ

— Nazım Salur (@NazimSalur) September 15, 2021