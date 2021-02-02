Getir, son dönemde aldığı yatırımlar ve Lonra’da da faaliyete geçmesiyle gündemde. 2015 yılından itibaren hizmet veren Getir’in kurucusu Nazım Salur, Londra ile birlikte Getir’i yurtdışına taşıma hedefini gerçekleştirdi. Getir’i farklı ülkelerde de görmek sürpriz olmayacak. Nazım Salur ise “Getir ismini, yani bu iki heceli Türkçe kelimeyi gittiğimiz ülkelere sevdirmeyi arzuluyoruz” diyor. Peki, Getir’in kurucusu Nazım Salur kimdir? Getir’in yeni hedefleri neler? Yakından bakalım…

GETİR LONDRA’DA

Salur, Londra’da şu an 5 depo ile en merkezi olan 1. bölgenin tamamında ve 2. bölgenin de yüzde 80’ini kapsayan bir alanda hizmet verildiğini belirterek, gelecek aylarda toplam depo sayısını 20’nin üzerine çıkararak 3. ve 4. bölgelere de hizmet vermeyi planladıklarını anlatıyor. Nazım Salur’un Londra yorumları şöyle: 1.500’den fazla market ürününü dakikalar içinde Londra’daki kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz.

İnsanların yolda çok vakit geçirdiği, yoğun trafiğe sahip şehirler Getir’in iş modeline çok uygun. Londra da bu şehirlerden bir tanesi.

Getir Londra’da şu anda 100’ü aşkın çalışanıyla hizmet veriyor. Bu sayı hızlıca bini geçecek.

Londra’da kendimize ait depolarda, yine bize ait stokları yöneterek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ürün bazında ise uluslararası markaların yanı sıra İngiltere’nin yerel markaları ile de çalışıyoruz.

Şu anda Londra’da 5 depomuzdan 1. ve. 2. bölgedeki kullanıcılarımıza ulaşıyoruz. Gelecek aylarda depo sayımızı 20’nin üzerine çıkararak 3. ve 4. Bölgelere de hizmet vermeyi planlıyoruz.

Yılın ilk yarısında Avrupa’da 3 ülkede olacağız

İngiltere, e-ticarette penetrasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcımız var. İngiltere’de de en kısa zamanda milyonlarca kullanıcıyı Getir ile tanıştırma hedefindeyiz

GETİR’İN KURUCUSU NAZIM SALUR KİMDİR?

Ağırlıklı olarak radyo ve açıkhava reklamlarıyla bilinirliğini her geçen yıl artıran şirket, gösterdiği bu performansla Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarının da dikkatini çekti. Peki, Getir kurucusu Nazım Salur kimdir? 2015 yılında hayata geçen Getir, hızlı tüketim, gemicilik, otomotiv, mobilya gibi pek çok farklı sektörde çalıştıktan sonra 50 yaşında teknoloji sektörüne giriş yapan Nazım Salur’un BiTaksi’den sonraki ikinci girişimi. Getir’in internet sitesinde Nazım Salur’un biyografisi için şu bilgiler veriliyor:

Nazım Salur, 1986’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra mobilya imalatında ve kullanılan endüstriyel tesislerin satışında aracılık yapan çeşitli şirketler kurdu. 2013 yılında teknoloji alanındaki ilk girişimi BiTaksi ile taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri buluşturan Salur, Türkiye’de ilk kez taksilere kredi kartı ile ödeme seçeneğini getirdi. Nazım Salur’un teknoloji alanındaki ikinci girişimi Getir, Temmuz 2015’te hizmete girdi. Bin beş yüz ürünü, gece gündüz kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor.

GETİR NASIL BAŞARILI OLDU?

Nazım Salur, Getir’in başarısının sırrını ise Nisan 2020’de Ekonomist Dergisi’nde yer alan röportajda şöyle anlatmıştı:

Girişimciler için en kritik nokta, dünyayı takip etmek ve iyi bir fikir bulmak. Daha sonra doğru zamanda, doğru ekiple ve doğru bütçeyle işe başlamak da çok önemli. Getir’de yıllardan beri yerleşmiş ve kalıplaşmış alışveriş alışkanlıklarını tamamen yıkacak, dönüştürecek bir çözüm sunmak zaten başlı başına bir zorluk. İstanbul gibi büyük kentlerde ihtiyaçlar ve beklentiler farklılaşıyor.

Getir, bu beklentilere hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde cevap verebilecek şekilde çalışıyor. Yola çıktığınızda başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Çünkü yapmaya çalıştığınız iş modelinin bir benzeri yok. İlk siz zorluğu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu modelin kitabını ilk siz yazıyorsunuz.

Getir’in internet sitesinde kurucu ortaklar Serkan Borançılı ve Tuncay Tüfe nk’in özgeçmişleri ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: