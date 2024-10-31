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  • Google’a astronomik ceza: 'Telaffuz etmekte dahi zorlandım' dediği rakamı böyle savundu

Google’a astronomik ceza: 'Telaffuz etmekte dahi zorlandım' dediği rakamı böyle savundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da Google’a mahkemeler tarafından verilen 20 desilyon dolarlık para cezasının “sembolik ögeler” içerdiğini söyledi.

31 Ekim 2024 | 14:53
Son Güncellenme: 31 Ekim 2024 | 15:01
Google’a astronomik ceza: 'Telaffuz etmekte dahi zorlandım' dediği rakamı böyle savundu

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’da Google’a verilen para cezalarının miktarının 20 desilyon doları geçmesini değerlendirdi.

Google’ın Rus televizyon kanallarının faaliyetlerini kısıtlamaması gerektiğini vurgulayan Peskov, “Ancak bunu yapıyorlar. Bu (para cezası) Google yönetiminin buna dikkat etmesi ve durumu düzeltmesi için bir sebep olmalı.” dedi.

Peskov, 20 desilyon rakamını telaffuz etmekte dahi zorlandığını belirterek, “Bu, özel olarak formüle edilmiş bir miktar olmasına rağmen sembolik ögelerle dolu.” ifadesini kullandı.

Rusya ile Google arasındaki anlaşmazlık

Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat Rus RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Google’ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını belirtmişti.

Söz konusu para cezaları, YouTube’daki Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Google’a Rus mahkemeleri tarafından verilmiş ve ödenmediği için de her gün iki kat artmıştı.

ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı.

Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor.

Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar, bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor.

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