Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.

Rusya’nın Donbass operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.

GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

Ukrayna’da bulunan müşterilerimizin acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlanacaktır. Bu ülkede bulunan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ederiz. — Türk Telekom (@TurkTelekom) February 24, 2022