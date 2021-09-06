Teknoloji şirketleri evde, işte ve hatta seyahatte hayatımızı kolaylaştırıcı birçok ürün

sunuyor. İncelediğimiz yedi cihaz arasında da portatif ayak masajı aleti, evcil hayvanlar için seyahat kiti, kablosuz boyun bandı hoparlörü gibi farklı seçenekler bulunuyor.

22 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihli sayıdan

1- KABLOSUZ BOYUN BANDI HOPARLÖRÜ

İster evden ister ofisten çalışıyor olalım, online toplantılarda çoğu kez dikkat dağıtan ya da ortadan kaldırılmak istenen arka plan gürültüleriyle baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu soruna yönelik farklı bir ürün Sony’den geldi.

Sony, yeni kablosuz boyun bandı hoparlörü SRS-NB10 ile evden çalışmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Omuzlarınızın üzerine yerleşecek şekilde tasarlanan SRS-NB10, telekonferanslar yapabilmenize ve müzik dinlemenize olanak sağlıyor.

Ayrıca çoklu bağlantı özelliği de bulunan hoparlöre dizüstü bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz gibi iki cihazı aynı anda bağlayabilirsiniz. 20 saate varan pil ömrü olan hoparlör, şarjınız azalırsa 10 dakikalık hızlı şarj ile bir saat daha kullanma süresi sağlıyor.

2- IMAX DESTEKLİ TELEFON

HONOR, Magic3 Serisi telefonlarını tanıttı. Bu seri, profesyonel film kalitesinde renk çözümlerini etkinleştiren yapay zekâ film efektlerine sahip ilk IMAX destekli akıllı telefon olarak duyuruldu. HONOR Magic3 Serisi, Magic Log ve sinematik Seviye 3D LUT video özelliklerini sunuyor.

Profesyonel filmler çekmek için yaygın olarak kullanılan bu günlük format, kullanıcıların videolarını HDR netliğinde sinematik renk tonları ve canlı görsellerle geliştirmelerini sağlıyor.

4K HDR içeriği yakalayabilen Magic3 Serisi, net ses kaydı için üç adet çok yönlü mikrofona sahip, böylece görüntü ve ses kalitesi sinemaya hazır içerikleri mümkün kıldığı iddiasında.

3- EVCİL HAYVANLAR İÇİN SEYAHAT KİTİ

Bir evcil hayvan besliyorsanız onunla birlikte seyahat etmek için de ayrı bir hazırlık gerekir. Tıpkı bizim gibi, temel ihtiyaçların karşılandığından emin olmak evcil hayvanlarla yolculuğu eğlenceli hale getirmenin önemli koşullarından biri. Buna yönelik hazırlanan evcil hayvan seyahat kitleri de hayatı kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

Misyue Cat Collapsible Litter Box adındaki bu ürün de bir cüzdandan biraz daha büyük katlanan portatif bir çöp kutusu. Kedi kumunu taşıyabileceğiniz, küçük ve orta boy evcil hayvanlar için uygun olan ürün, su geçirmez ve yıkanabilir PEVA astarlı naylondan yapılmış. Bir mat ekleyerek, yatak olarak bile kullanılıyor.

4- PORTATİF AYAK MASAJI CİHAZI

Artık teknoloji sayesinde evde kendi kendinize ayak masajı yapmanız mümkün. Portatif ayak masaj cihazları uzaktan kumandasıyla, ısıyı kontrol etmeyi, masaj hızını ve konumlandırmayı ayarlamanıza yardımcı oluyor. Bazı modellerde ise ayarları bir akıllı telefon veya tabletten kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamaya bağlanabiliyorsunuz.

RENPHO markasının bu ayak masaj cihazı da ayağı sarıyor ve hedeflenen basınç noktaları için ayağa farklı masaj hareketleri ve türleri uyguluyor. Ayağın üst ve topuğuna hava sıkıştırması yapıyor. RENPHO, ayarlanabilir masaj ve kompresyon seviyeleri de içeriyor. Ayrıca ısı ekleyebiliyor ve bir zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. Ürün çıkarılabilir ve yıkanabilir astara da sahip.

5- ÜÇ CİHAZI AYNI ANDA KABLOSUZ ŞARJ EDİYOR

Mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo, iPhone cihazlar için özel olarak üretilen ve MagSafe ile de uyumlu wireless şarj ünitesiyle yeni bir kullanım seçeneği sunuyor. 15W Mcdodo 2 in 1 ve 3 in 1 şarj ünitesi; telefon, kulaklık ve saat için aynı anda kablosuz şarj özelliğine sahip. Apple Watch, Airpods ve iPhone aynı anda şarj edebilen ve MagSafe ile uyumlu olan ünitenin telefon şarj alanı 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W şarj desteğine, AirPods şarj alanı 5W şarj desteğine sahip.

Alt taraftaki stand QI uyumlu, Huawei ya da Samsung kulaklıkları şarj edebiliyor ve telefonu stand üzerinde dikey veya yatay konumda kullanılabiliyor. Taşınabilir ve 200 gram ağırlığında olan ünite, şarj esnasında oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi için özel koruma teknolojisine sahip.

6-SESLİ KOMUTLA MÜZİK DİNLEYİN

Dijital müzik şirketi Spotify, ilk donanım ürününü piyasaya sürdü. “Car Thing” olarak adlandırılan cihaz, dinleyicinin en sevdiği müzikleri, çalma listelerini ve podcast’leri direksiyon başındayken rahat ve güvenli şekilde dinletmeyi amaçlıyor. Müzik severler, küçük cihazı araçlarının içine monte edebilecek ve 12 voltluk bir güç kaynağına bağlayabilecek.

Bu, sürücünün koltuğuna oturduğunda telefonla oynamasına gerek kalmadan Spotify hesabını dinlemesini sağlıyor. Car Thing’i kontrol etmenin iki ana yolu var, bunlar ses ve dokunma. Car Thing, şu an için yalnızca ABD’de satın alınabilecek ve davet sistemine göre satılacak. Fiyatı 80 dolar olan cihazı kullanmak için ise wi-fi ya da hücresel bağlantıya sahip bir akıllı telefon ve Spotify Premium hesabı gerekiyor.

7- BUZLU İÇECEKLERE ÖZEL MAKİNE

Yaz aylarında bulunduğumuz bu sıcak havalarda buzlu içecekler, en iyi ikramlardan biri olmaya aday. Buzu ve aromayı birleştirmek kesinlikle karmaşık bir süreç olmasa da bir kar külahı makinesinin yardımı olmadan buzu küçük parçalara ayırmak oldukça zor olabilir. İster günlük bir ikram, ister partilerde yapabileceğiniz eğlenceli bir numara arıyor olun, bir kar külahı makinesi size tüm yaz boyunca buz sağlayabilir.

Hawaiian Shaved Ice’ın bu kiti, kar külahları oluşturmak için ihtiyacınız olan ekipmanı size sunuyor. Makine elektrikli, şurup akışını kontrol etmeye yardımcı olmak için 25 adet kar külahı kabı, 25 kaşık pipet ve altı şişe akıtıcı içeriyor. Ayrıca kiraz, üzüm, mavi ahududu, kaplan kanı, limon limonu ve pina colada gibi altı şurup aroması da bulunuyor.