İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

İngiliz iş insanı Branson, şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat ettitwitter.com/virgingalactic

SpaceX’in sahibi Elon Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan sonra Richard Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.

Branson’un şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı. Virgin Galactic’ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.

"To all you kids down there…" – @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22

Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021