İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir kampanya hayata geçirildi. Emlak Konut GYO, İstanbul'daki dört yeni projede geçerli olacak İlk Adım Ödeme Sistemi'ni duyurdu. Kampanyanın açıklanmasının ardından konut almayı planlayan vatandaşlar, ödeme planlarını ve projelere ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.
Peki, Emlak Konut'un yeni kampanyası İstanbul'da hangi projeleri kapsıyor? Peşinat ve taksit seçenekleri neler? Kampanyadan nasıl yararlanılacak? İşte Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi'nin detayları...
1 Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi nedir, ödeme şartları neler?
Emlak Konut GYO'nun İstanbul'daki dört yeni konut projesini kapsayan "İlk Adım Ödeme Sistemi"nde ödeme koşulları belirlendi.
Kampanya kapsamında konut satışları yüzde 5 peşinat ve 120 ay vade imkanıyla gerçekleştirilecek.
2 Emlak Konut kampanyasında aylık taksitler ne kadar olacak?
Kampanya kapsamında İstanbul'daki dört yeni projede 55 bin TL'den başlayan aylık taksitlerle konut sahibi olunabilecek.
Ödemeler, İlk Adım Ödeme Sistemi kapsamında 120 aya yayılarak gerçekleştirilebilecek.
3 Proje İstanbul'un hangi ilçelerinde inşa edilecek?
Emlak Konut GYO'nun İlk Adım Ödeme Sistemi kapsamında satışa sunacağı dört yeni proje, İstanbul'un Arnavutköy, Esenler ve Avcılar ilçelerinde yer alıyor. Kampanya, Esenler'de iki, Arnavutköy ve Avcılar'da ise birer projeyi kapsıyor.
Arnavutköy'deki proje yalnızca konutlardan oluşurken, Esenler ve Avcılar'daki projelerde konutların yanı sıra ticari üniteler de bulunuyor.
4 Emlak Konut kampanyasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri
Emlak Konut'un İlk Adım Ödeme Sistemi, İstanbul'un üç ilçesindeki dört yeni konut projesini kapsıyor. Kampanyaya Avcılar'daki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy'deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler'deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projeleri dahil edildi.
Dört yeni projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire seçenekleri de bulunuyor.
5 Emlak Konut kampanyasında son tarih ne zaman?
Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi kampanyası 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kampanya kapsamındaki dört yeni projeden ihtiyaçlarına uygun konutu tercih edebilecek.