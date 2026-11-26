İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir kampanya hayata geçirildi. Emlak Konut GYO, İstanbul'daki dört yeni projede geçerli olacak İlk Adım Ödeme Sistemi'ni duyurdu. Kampanyanın açıklanmasının ardından konut almayı planlayan vatandaşlar, ödeme planlarını ve projelere ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.

Peki, Emlak Konut'un yeni kampanyası İstanbul'da hangi projeleri kapsıyor? Peşinat ve taksit seçenekleri neler? Kampanyadan nasıl yararlanılacak? İşte Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi'nin detayları...