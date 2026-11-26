AA muhabirinin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileri ile dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarından derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sektörün maliyet yapısını kökten değiştirdi.

IATA verilerine göre, küresel havacılık sektörünün toplam yakıt faturasının bu yıl yüzde 40 artışla 350 milyar dolara ulaşması ve sektörün net karının geçen yılki 45 milyar dolardan 23 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

Orta Doğu'da jet yakıtının (Jet A-1) varil fiyatının ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 96 artışla 164,39 dolara ulaştığı ve yakıt giderlerinin toplam işletme maliyetleri içindeki payının yaklaşık 3'te 1'e dayandığı bu dönemde, çatışma bölgelerinin etrafından dolanmak zorunda kalan uzun menzilli uçuşlar da ek yakıt tüketimini körükledi.