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Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan kritik görüşme sonrası açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi.

05 Ağustos 2024 | 19:42
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2024 | 19:43
Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan kritik görüşme sonrası açıklama

Instagram'a erişim engeli devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla, Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Saat 13.00’te başlayan toplantı 19.00'da sona erdi. 

NTV'de yer alan  habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Instagramın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok" dedi. 

Bakan, görüşmelerin süreceğini söyledi.

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