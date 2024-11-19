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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet kullanımı başladı: Nasıl kullanılır?

İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi yolcuların hizmetine sunulmaya başlandı. Peki, havalimanında ücretsiz internet nasıl kullanılıyor? İşte İGA'dan paylaşılan bilgiler:

19 Kasım 2024 | 17:49
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet kullanımı başladı: Nasıl kullanılır?

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kullanıcılar, ücretsiz internet imkanından "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek.

Cep telefonu ile internet hizmetini kullanmak isteyenlerin, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numarası girmesi gerekiyor. Kullanıcılar, telefonlarına SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal ara yüzünde ilgili alana girerek internete erişebilecek. 

Erişim kodu ile girişte ise yolcular, terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilecek. Kullanıcılar, bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra "erişim kodu ile giriş yap" seçeneğini tercih ederek, ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internete erişimi sağlayabilecek.

İGA'NIN KULLANIM TALİMATI ŞÖYLE

Cep telefonu ile giriş: İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden “Cep Telefonu ile Giriş” seçeneğini tercih ederek telefon numaralarınızı girmeniz gerekmektedir. Telefonlarınıza SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal arayüzünde ilgili alana girerek internet erişimi sağlayabilirsiniz.

Erişim Kodu ile giriş: Terminalde bulunan kiosk cihazlarından, pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilir ve bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra, “Erişim kodu ile Giriş Yap” seçeneğini tercih ederek ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internet erişimi sağlayabilirsiniz.
 

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GERİ
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