Japon teknoloji devi Panasonic, elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya 704 milyon dolar yatırım yapacak.

Tesla’ya özel yüksek kapasiteli lityum iyon pil üretimi için 704 milyon dolar yatırım yapacak.

Elektrikli araçların maliyetinin yüzde 30’unu oluşturduğu tahmin edilen pillerin, seri üretimine 2023 yılında Wakayama’da başlanacağı bildirilirdi.

Ayrıca yeni nesil pillerin elektrikli araçların menzilini yüzde 15 artırması bekleniyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketinin kendi pillerini üretmeyi planmasına rağmen bunları diğer tedarikçilerden tedarik etmeye devam edeceğini açıklamıştı.