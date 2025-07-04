Yapay zeka alanındaki liderliği ve yapay zeka çiplerine yönelik artan talep beklentileriyle desteklenen Nvidia, haziran ayında dünyanın en değerli şirketleri arasında yeniden ilk sıraya yükseldi. Şirketin piyasa değeri, ay sonunda 3,86 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Bu miktar, Microsoft'un aynı dönemdeki 3,69 trilyon dolarlık piyasa değerinden yaklaşık yüzde 4,3 oranında daha yüksek.

Nvidia'nın bu yükselişiyle birlikte, teknoloji sektöründe yapay zeka odaklı büyüme yeniden yatırımcı ilgisinin merkezine yerleşti. Öte yandan Nvidia, Aralık 2024'te Apple’ın ulaştığı 3,92 trilyon dolarlık rekor piyasa değerini henüz geçmiş değil. Haziran ayı sonunda 3,1 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Apple, dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumunda yer aldı.

Teknoloji şirketleri şahlandı

Haziran ayında, yalnızca Nvidia değil, diğer büyük teknoloji şirketleri de önemli piyasa değeri artışları yaşadı.

Meta Platforms’un piyasa değeri yüzde 14 artarak 1,86 trilyon dolara, Broadcom’un piyasa değeri yüzde 13,9 artışla 1,3 trilyon dolara, Amazon’un piyasa değeri ise yüzde 7 artışla 2,33 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan Tesla'nın piyasa değeri aynı dönemde yüzde 8,3 oranında düşüş göstererek 1,02 trilyon dolara geriledi. Bu gerilemede, Tesla CEO’su Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Wedbush Securities analisti Daniel Ives şunları söyledi:

"Hem Nvidia hem de Microsoft’un bu yaz 4 trilyon dolarlık piyasa değeri kulübüne gireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki 18 aylık süreçte ise odak noktası 5 trilyon dolar kulübü olacak. Çünkü bu teknoloji boğa piyasası henüz başlangıç aşamasında ve yapay zeka devrimi tarafından yönlendiriliyor."

