Koronavirüs pandemisinde yeni bir varyant iddiası var… Daily Mail’in haberine göre bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen bir koronavirüs varyantının diğer mutasyonlardan ‘daha bulaşıcı’ olabileceğini söylüyor. Yeni varyant C.1.2 olarak adlandırılıyor ve Güney Afrikalı yetkililer ‘artan bulaşıcılık’ ile bu yeni varyant arasında bağ olduğunu düşünüyor.

Habere göre virüs ilk olarak Mayıs ayında Güney Afrika’daki bilim adamları tarafından tanımlandı ve o zamandan beri İngiltere, Çin , Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda , Portekiz ve İsviçre’de tespit edildi.

Chip Online‘ın aktardığı habere göre ise 24 Ağustos’ta MedRxiv’de yayınlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen bir çalışmaya göre, C.1.2, ilk dönemde SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına hakim olan C.1’e kıyasla önemli ölçüde mutasyona uğradı. Araştırmacılar, yeni varyantın, şimdiye kadar dünya çapında tespit edilen diğer endişe verici varyantlardan daha fazla mutasyona sahip olduğunu söylüyor.

Çalışma, Güney Afrika’da C.1.2 genomlarının sayısının Mayıs’ta yüzde 0,2, Haziran’da yüzde 1,6 ve Temmuz’da yüzde 2 olduğunu söylüyor ve artışa dikkat çekiyor. Çalışmanın yazarları, “Bu, erken teşhis sırasında ülkedeki Beta ve Delta varyantlarında görülen artışlara benziyor” diyor.

Çalışmaya göre, C.1.2, diğer varyantların mevcut global mutasyon oranından iki kat daha hızlı olan, yılda yaklaşık 41.8 mutasyonluk bir mutasyon oranına sahip. C.1.2 dizilerinin yarısından fazlası 14 mutasyona sahip, ancak bazı dizilerde ek varyasyonların fark edildiği söyleniyor.

Araştırmacılar ayrıca, yeni varyantın diğer bölümlerindeki değişikliklerle birlikte, muhtemelen Alfa veya Beta varyantları için antikor geliştirmiş hastalar da dahil olmak üzere, antikorlardan ve bağışıklık tepkisinden kaçabildiğini söylüyor.