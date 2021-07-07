Dünyanın gündeminde yeni tip koronavirüse ilişkin bu kez varyantlar var. Son olarak Delta ve Delta Plus varyantları ile birlikte, ilk kez Peru’da ortaya çıkan Lambda varyantı gündemde. Peki, Lambda Varyantı nedir? Lambda varyantı hakkında neler biliniyor?

Her virüs gibi Kovid-19 da zaman içinde değişimler geçiriyor. Söz konusu değişimlerin büyük bölümü virüsün temel özelliklerini değiştirmezken; “mutasyon” olarak adlandırılan bazı değişimler, virüsün temel özelliklerini ve dolayısıyla etkisini önemli ölçüde farklılaştırabiliyor.

DSÖ VARYANTLARI İKİYE AYIRMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4’ünü “endişe verici”, 8’ini “izlenmesi gereken” varyant olarak tanımlamıştı.

Örgüt, “Endişe Verici Varyant” (VOC) olarak tanımladığı mutasyonların, “virüsün bulaşıcılığını ve yayılma riskini artırabildiği, öldürücülüğünü veya hastalık belirtilerini değiştirebildiği, önleme ve kontrol tedbirlerinin etkinliğini azaltabildiği” uyarısını yapmıştı.

“İzlenmesi Gereken Varyant” (VOI) olarak adlandırılan diğer 8 varyantın ise “1’den çok kişiye bulaşma, salgın öbekleri oluşturma gibi topluluk içi yayılma özellikleri gösterdiği, birden çok ülkede görüldüğü ve endişe verici varyanta dönüşüp dönüşmeyeceğinin izlenmesi gerektiği” belirtilmişti.

Söz konusu izlenmesi gereken varyantlar arasında Lambda Varyantı da bulunuyordu.

DSÖ, 31 Mayıs’ta aldığı kararla, harf ve rakamlarla belirtilen adları dışında, ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılan varyantların Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılmasına karar verdi.

“Endişe Verici Varyant” olarak belirlenen 4 varyanta Alfa, Beta, Gamma ve Delta; “İzlenmesi Gereken Varyant” olarak kategorize edilen 8 varyanta ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verildi.

Bilim insanları, Kovid-19 virüsünün yapısında 4 binden fazla mutasyon tespit etti.

VOC ve VOI olarak sınıflandırılan varyantların büyük bölümü, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan “diken proteinde” meydana gelen değişimlerden kaynaklanıyor.

LAMBDA VARYANTI NEDİR? NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Peki, Lambda varyantı nedir? İlk olarak Güney Amerika’da görülen “C.37” olarak adlandırılan Lambda varyantı da dünyada yayılmaya devam ediyor. Bu varyantın da Delta gibi daha bulaşıcı ve belirli aşılara karşı daha dirençli olabileceği düşünülüyor.

Lambda varyantı ilk kez Aralık 2020’de Peru’da tespit edildi, şu ana kadar 2 bin 300’den fazla vakada görüldüğü, 30 ülkeye yayıldığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru’da Lambda’nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81’inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

Euronews’in haberine göre ise Santiago’daki Şili Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, C.37 olarak da bilinen Lambda varyantının Alfa (İngiliz) ve Gama (Brezilya) varyantlarından daha hızlı enfeksiyon kapasitesine sahip olabileceğini gösterdi.

LAMBDA VARYANTI HAKKINDA BİLİNENLER

TRT Haber Muhabiri İlhan Atasoy Lambda Varyantı ile ilgili son bilgileri şöyle paylaşıyor:

Avrupa kıtasında bu varyanta ilişkin veri yok ancak Dünya Sağlık Örgütü Haziran ayının sonuna doğru bir açıklama yapmıştı. Özellikle Peru’da 7 Aralık 2020’de ilk kez ortaya çıkan Lambda varyantına ilişkin ‘bir kişi gözlem altına alındı’ şeklinde açıklama yapmıştı. ‘İzleyeceğiz, takip edeceğiz’ demişti. Ancak o tarihten bugüne geldiğimizde söz konusu varyant ilerliyor.

Özellikle ilk ortaya çıktığı Peru’da 10 ölümden 1’i bu varyant nedeniyle oldu. Nisan ayından bu yana baktığımızda Peru’daki vakalar içerisindeki oranı bu varyantın bu %81’e kadar yükselmiş durumda. Peru’daki tablo oldukça kötü. 30 ülkede görüldü. Bu ülkelerin 7’si Latin Amerika’da bulunuyor.

Peru’nun dışında Şili, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Özellikle Şili’de baktığımızda 3 vakadan birinde bu varyanta ilişkin tespitler var. Dolayısıyla Latin Amerika’da kötü bir tablo var.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Haziran ayındaki ‘gözlem altına alınmıştır, takip ediyoruz’ uyarısından sonra vakaların giderek arttığını söyleyebiliriz. Özellikle Latin Amerika’daki sağlık politikalarına, aşılama politikalarına baktığımızda varyantın hızlı yayıldığını görüyoruz. Ancak varyantın kendisi de hızlı yayılıyor. Özellikle daha fazla bulaşıcı, daha çabuk, kolay bulaşıyor.

Uzmanların şöyle bir kaygısı var. Söz konusu varyant aşılara karşı güçlü olabilir. Mutasyona uğradığı için aşıların etkisi bu varyantta daha az görülebilir. Çünkü daha çabuk bulaşıyor ve daha güçlü bir versiyon.

Dünya Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının endişesini yaşarken, Peru'dan kötü bir haber geldi. İlk olarak geçen yıl Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı giderek yayılıyor.https://t.co/ttAphOVfot pic.twitter.com/m6yIqqUj2X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2021

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