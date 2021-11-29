Döviz kurlarındaki artış sonrası pek çok markada olduğu gibi Toyota’da da araç fiyatlarına zam geldi. Örneğin geçtiğimiz aylarda 220.00 TL, ekim sonunda 231 bin TL olan Yeni Toyota Corolla 1.5 Vision, yeni güncelleme ile 254.300 TL’den satışa sunuluyor. Eylül ayında 248 bin TL olan 1.5 Dream Multidrive S fiyatı ise 343.550’ye yükselmiş durumda. İşte 29 Kasım itibarıyla Toyota fiyatları…