Döviz kurlarındaki artış sonrası pek çok markada olduğu gibi Toyota’da da araç fiyatlarına zam geldi. Örneğin geçtiğimiz aylarda 220.00 TL, ekim sonunda 231 bin TL olan Yeni Toyota Corolla 1.5 Vision, yeni güncelleme ile 254.300 TL’den satışa sunuluyor. Eylül ayında 248 bin TL olan 1.5 Dream Multidrive S fiyatı ise 343.550’ye yükselmiş durumda. İşte 29 Kasım itibarıyla Toyota fiyatları…
YENİ COROLLA FİYATLARI
1.5 Vision 254.300
1.5 Vision Multidrive S 265.100
1.5 Dream 333.800
1.5 Dream Multidrive S 343.550
1.5 Flame 353.600
1.5 Flame Multidrive S 366.600
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 386.450
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 430.800
Tüm Yeni Corolla Hybrid Versiyon Fiyatları
Hybrid Dream e-CVT 520.100 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları) 399.350 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Hybrid Flame e-CVT 525.900 TL- 403.800 TL
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 540.800 TL – 415.250 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 587.400 TL 451.000 TL
Tüm Yeni Toyota C-HR Hybrid Versiyon Fiyatları
Hybrid 4×2 Flame e-CVT 577.400 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları) – 416.400 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Hybrid 4×2 Passion e-CVT 625.800 TL – 451.250 TL
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 633.700 TL – 456.900 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 671.400 TL – 484.050 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) 679.200 TL-489.700 TL
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL) 689.800 TL- 497.350
Yeni Corolla Hatchback Fiyatları
1.2 Turbo Dream Multidrive S 389.500
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 409.150
1.2 Turbo Flame Multidrive S 413.500
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 444.800
Yeni Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları
Hybrid Dream e-CVT 428.100 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları) – 446.650 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları (TL)
Hybrid Dream X-Pack e-CVT 611.600 TL – 469.550
Hybrid Flame e-CVT 605.400 TL – 464.750 TL
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 630.700 TL – 484.200 TL
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 679.600 TL- 521.650
YENİ YARİS FİYATLARI
1.0 Vision 222.600
1.5 Dream Multidrive S 328.800
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 349.250
1.5 Flame Multidrive S 354.900
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 369.250
Yeni Yaris Hybrid Fiyatları
1.5 Hybrid Dream e-CVT 417.300
1.5 Hybrid Flame e-CVT 436.050
1.5 Hybrid Passion e-CVT 468.950
Yeni RAV4 Hybrid Fiyatları
Hybrid 4×4 Flame e-CVT 1.120.100 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları – 876.200 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)
Yeni Camry Hybrid Fiyatları
2.5 Hybrid Passion e-CVT 1.272.000
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