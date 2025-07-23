Lenovo’nun yapay zeka gücü Formula 1 pistlerinde

Lenovo ve Formula 1 iş birliği hem yarış operasyonlarını dönüştürmeyi hem de F1’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, F1’in teknik operasyonlarında test edildi. İlk denemelerde, yapay zekâ destekli ThinkPad X9 Aura Edition’ın, veri işleme ve operasyonel verimlilik açısından önemli avantajlar sunduğu görüldü. Bu sonuçlar, testlerin ikinci aşaması için de güçlü bir temel oldu.

F1 Etkinlik Teknik Merkezi (ETC) ve Medya & Teknoloji Merkezi’nin dijital altyapısına entegre edilen Lenovo çözümleri; dizüstü bilgisayarlardan sunuculara, tabletten Motorola akıllı telefonlara kadar geniş bir yelpazede operasyonları destekliyor. ThinkPad X9 Aura Edition ise; tüm gün pil ömrü, askeri düzeyde dayanıklılık ve akıllı iş birliği özellikleriyle yarış süreçlerinde mobiliteyi ve verimliliği artırıyor.

"Teknoloji sadece hız katmıyor, hikâyeye derinlik de veriyor"

Lenovo Global Teknoloji Sorumlusu Dr. Tolga Kurtoglu ise, “F1 gibi yüksek baskı ortamlarında cihazlarımızın test edilmesi heyecan verici. Bu iş birliği sayesinde yalnızca yarışların değil, küresel izleyici deneyiminin de yeniden tanımlanabileceğine inanıyoruz. Yapay zekâ destekli donanımımız, içerik üretimini hızlandırma, daha güçlü hikâye anlatımı sunma ve taraftarları aksiyona daha da yakınlaştırma gücüne sahip” dedi.



Formula 1’in Baş Teknik ve Mühendislik Sorumlusu Roberto Dalla ise, “ThinkPad X9 Aura Edition, akıllı teknolojinin geldiği noktayı temsil ediyor. Akıllı Modlar, akıllı paylaşım ve akıllı bakım gibi özellikleriyle kullanıcı deneyimini ileriye taşıyan bu cihaz, enerji verimliliği ve yüksek performansı aynı potada buluşturuyor. Bu nitelikler, F1’in karbon nötr hedefiyle tam bir uyum içinde” dedi.

İki küresel teknoloji liderinin iş birliği, 2025 sezonu boyunca yeni testlerle devam edecek.

