NASA’nın Dünya’yı ileride yaşanacak bir felaketten korumak amacıyla geliştirdiği Çifte Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi (DART), Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderildi.

330 milyon dolarlık projeyle gerçekleştirilen ve SpaceX’in “Falcon 9” roketiyle fırlatılan uzay sondası DART’ın görevi, Dünya yörüngesine yakın hareket eden bir asteroide kasıtlı çarparak dönüş hızını ve hareket yönünü değiştirmek.

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda DART’ın Eylül 2022’de,160 metre çapındaki Dimorphos isimli asteroide yaklaşık 24 bin kilometre hızla çarpması bekleniyor.

Projeyi yöneten Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarından Nancy Chabot, “Bu çarpma, asteroidi yok etmeyecek. Sadece ona küçük bir dokunuş yapacak.” dedi.

Dydmos isimli daha büyük bir asteroidin etrafında 11 saat 55 dakikada dönen Dimorphos’un çarpışma sonunda yavaşlayarak büyük asteroide daha da yakınlaşacağı ve mevcut yörüngesinden 10 dakika uzaklaşacağı kaydedildi.

DART’ın hedefteki asteroide çarpması Dünya’daki bir teleskop aracılığıyla gözlemlenebilecek.

DART’ın asteroid çiftine ulaşması 10 ay sürecek. Çarpışma, Dünya’dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşecek.

