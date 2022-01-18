Netflix büyük izlenme rakamlarına ulaşan dizisi, İspanyol suç draması ‘La Casa de Papel’in Güney Kore uyarlaması ‘Money Heist: Korea- Joint Economic Area’dan ilk resmi fragmanı paylaştı.

‘Money Heist: Korea- Joint Economic Area’ adlı uyarlamanın fragmanında Yoo Ji-tae’nin canlandırdığı Profesör karakteri soygun planlarken görülüyor. Profesör, Salvador Dali maskesi ve geleneksel Kore maskelerinin asılı olduğu bir duvarın önünde duruyor.

Dizinin çıkış tarihi henüz açıklanmasa da bu yıl içinde Netflix’te yayınlanacağını belirtiliyor. Dizide Squid Game’den tanıdık bir isim de var. Squid Game’den Oyuncu 218 yani Park Hae-soo Profesörün sağ kolu Berlin karakterini canlandıracak. Seon Woo-jin ise Lizbon olarak ekrana gelecek.

Meet the cast of Money Heist: Korea – Joint Economic Area Professor: Yoo Ji-tae

Seon Woojin: Kim Yunjin

Berlin: Park Hae-soo

Tokyo: Jun Jong-seo

Moscow: Lee Won-jong

Denver: Kim Ji-hun

Nairobi: Jang Yoon-ju

Rio: Lee Hyun-woo

Helsinki: Kim Ji-hoon

Oslo: Lee Kyu-ho pic.twitter.com/CxNiAmjDRa — Netflix (@netflix) January 17, 2022

Netflix dizinin oyuncu kadrosunu şöyle duyuruyor:

Berlin: Squid Game’den tanınan Park Hae-soo

Tokyo: Jung Juong-seo

Moskova: Lee Won-jong

Denver: Kim Ji-hun

Helsinki: Kim Ji-hoon

Oslo: Lee Kyu-ho

Nairobi: Jang Yoon-ju

Rio: Lee Hyun-woo