Öğrenciler üretti: Otonom kontrollü insansız kara aracı

Otonom kontrollü kara aracı yapmak isteyen öğrenciler, geçen yıl ekim ayında öğretim görevlisi Doç. Dr. Batıkan Erdem Demir danışmanlığında çalışmalara başladı.

Yaklaşık 9 aylık çalışmanın ardından 8 öğrenci, otonom sürüş, zorlu arazi şartlarında hareket edebilme ve lazer işaretleme kabiliyetine sahip araç geliştirdi.

Öğrenciler, Evrenos takımı olarak yer alacakları TEKNOFEST 2025'te insansız kara araçları kategorisinde birincilik hedefliyor.

Bölümde öğretim görevlisi Doç. Dr. Batıkan Erdem Demir, Evrenos takımının akademik danışmanlığını yürüttüğünü söyledi.

İnsansız kara araçlarının temel olarak elektronik, bilgisayar ve makine disiplinlerini üzerinde barındıran, belirli amaç ve hedeflere yönelik geliştirilen robotik yapılar olduğunu belirten Demir, "Aracımız otonom sürüş, zorlu arazi şartlarında hareket edebilme ve lazer işaretleme kabiliyetlerine sahip" dedi.

Takım kaptanı Şayan Yusefi de yaklaşık bir yıl boyunca büyük emek verdiklerini dile getirerek, "Gece gündüz araştırma ve tasarım yaptık. Çalışmamızı hayata geçirmemiz gurur verici. Aracımızda yapay zeka var. Üzerinde derinlik algılayan kamera var. Sensörler sayesinde etrafını 3 boyutlu tarıyor. İçindeki yapay zekasıyla otonom rotasını çizip hareket edebiliyor. İnsansız ama insan gibi davranan bir araç üretebildik" diye konuştu.

"Her türlü arazi koşullarına uygun ilerliyor"

Öğrenci Kerim Alıcı ise aracı TEKNOFEST'te yarıştıkları için yaptıklarını anlatarak, "Sonradan sadece TEKNOFEST'le kalmayalım dedik. Sınırları biraz daha genişlettik. Ortaya endüstriyel araç çıkardık." dedi.

Aracın yazılımı ve elektronik kısmıyla ilgilenen Oğuzhan Köse, "Amacımız yarışmada birinci olmak, kazanacağımıza inanıyorum. Sadece TEKNOFET amaçlı değil, endüstriyel amaçlı da kullanabilmek için çok geniş kapsamlı araç ürettik. Bu araç her türlü arazi koşullarına uygun ilerliyor." ifadesini kullandı.

15-16 kilometre hıza çıkabiliyor

Emre Şermet de 15-16 kilometre hıza çıkabilen aracın yaklaşık 80-90 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, "Dışında karbon fiber kabuğumuz var. Bu kabuk su geçirmiyor. Aynı zamanda arazi araçlarında bulunan şaft sistemi var. Dört tekerlek ayrı hareket edebiliyor. 4 bağımsız süspansiyonumuz var. Onun için arazide çok rahat hareket edebiliyoruz." diye konuştu.

3 kamerası var

İsmail Samurkaş ise araçta atış, ön ve arka olmak üzere 3 kamera bulunduğunu belirterek, "Görüntü işleme yapabiliyor. Uzaktaki hedefleri yorumlayıp ona göre belli hedefler belirleyebilmektedir. Aracımızla 5 kilometre uzaklıktan haberleşebiliyoruz" dedi.

Ulaş Kapucuoğlu, araçta 2 boyutlu haritalandırma için lidar sensörü ve 3 boyutlu haritalandırma için de derinlik algılayıcı kamera kullandıklarını anlatarak, "Otonom sürüşü kendi başına sağlayabiliyor. Bizim sadece gideceği konumu vermemiz gerekiyor. Geri kalanını araç kendi başına yapıyor" açıklamasında bulundu.