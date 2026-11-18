Fox News'de yer alan habere göre; OpenAI, yapay zeka tarafından üretilen çocuk istismarı materyallerini tespit etmek için ücretsiz yeni bir araç geliştirirken; ChatGPT üzerinde de daha sert uyarılar ve 24 saatlik hesap askıya alma önlemleri devreye soktu.

Günümüzde sıradan bir gencin internete masum bir fotoğrafını yüklemesi, kötü niyetli kişilerin bu fotoğrafı yapay zeka kullanarak cinsellik içeren sahte görsellere dönüştürmesi ve arkadaşlarıyla paylaşması gibi korkunç senaryolara zemin hazırlayabiliyor. Paylaşılan sahte görsel sonradan kaldırılsa bile, mağdur çocuk üzerindeki psikolojik ve sosyal tahribat uzun süre devam ediyor.

Bu tehlikeli gidişata karşı önemli bir adım atan OpenAI, yapay zeka ile oluşturulanlar dahil olmak üzere çocuk cinsel istismarı materyallerini tespit etmeyi amaçlayan yeni bir yapay zeka aracı tanıttı. Şirket aynı zamanda, ChatGPT üzerinden bu tür zararlı içeriklere ulaşma girişimlerine karşı yeni uyarı ekranları ve 24 saatlik hesap dondurma cezaları getirdi.

OpenAI'nin yeni çocuk güvenliği aracı nasıl çalışıyor?

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte internette istismar içeriklerini tespit etmek giderek karmaşıklaşıyor. Mevcut birçok sistem, daha önceden bilinen zararlı dosyaları tanımak için "hash" adı verilen dijital parmak izlerini kullanıyor. Ancak tamamen yeni üretilen yapay zeka görsellerinin daha önceden bilinen bir parmak izi bulunmuyor.

OpenAI’nin geliştirdiği yeni sınıflandırıcı çocuk cinsel istismarı materyallerine ait görsel ipuçlarını doğrudan analiz ediyor. Bu sayede sistem, daha önce hiç veritabanına kaydedilmemiş yepyeni içerikleri dahi tespit edebiliyor.

Sistem, potansiyel olarak zararlı görsellere puanlar vererek insan inceleme ekiplerinin öncelik sırasına göre müdahale etmesini sağlıyor. OpenAI, bu teknolojiyi ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi ile işbirliği içinde geliştirdiğini açıkladı. Şirket, bu sınıflandırıcıyı API aracılığıyla onaylanmış çocuk koruma kuruluşlarına ücretsiz olarak sunarak maliyet engeline takılan küçük ekiplerin de bu teknolojiye erişmesini hedefliyor.