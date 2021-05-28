Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, Türkiye’de üretilen ikinci modeli Oppo Reno 5 Lite’ı tanıttı. Reno 5 Lite’ın Türkiye fiyatı ve özellikleri neler? İşte detaylar…

Oppo, Reno5 Lite modelini Türkiye’de üreterek tüketicilerin karşısına çıkardı. Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye’de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve Reno5 Lite’ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

Reno 5 Lite, Çinli akıllı telefon markası Oppo’nun Türkiye’de mart ayında üretime başlayan Tuzla’daki fabrikasında üretilen ilk modeli olan Oppo A15s’in ardından “Made in Turkey” ibaresiyle gelen ikinci modeli oldu.

48 MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno 5 Lite modelinde fotoğraf ve videolara derinlik kazandırmak için ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera bulunuyor.

Önde 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yanısıra çift görüntülü video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor.

Oppo’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno 5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyıp, geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.

Monochrome Video özelliği ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece videolar, zıt renkleri yan yana sıralayarak çekilebiliyor.

Telefon, perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği ile hareket halinde sabit bir video kaydı yapabiliyor.

Oppo’nun yerli üretim ikinci telefonu olan Reno 5 Lite modelinde bulunan dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor.

Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyan Oppo Reno 5 Lite, gece portresi ise geri plana yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. 4310 mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte gelen Reno 5 Lite, 56 dakikada tam şarj oluyor.

OPPO RENO 5 LİTE TÜRKİYE FİYATI

Oppo Reno 5 Lite’ın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 4299 TL olarak belirlendi.

Ancak internette yapılan aramalarda fiyatlarda yüzde 20’ye yakın indirim yakalamak mümkün.