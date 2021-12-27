Spider-Man serisinin son bölümü pazar günü küresel gişede 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazanan ilk pandemi dönemi filmi oldu. 2019’dan bu yana ilk kez bir film bu sonuçları elde edebildi şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılata ulaştı.

Thanks to the fans for supporting #SpiderManNoWayHome, which crossed $1 BILLION at the global box office after just 12 days! pic.twitter.com/HWOnN9xR4y — Spider-Man: No Way Home says HAPPY HOLIDAYS ❤️ (@SpiderManMovie) December 26, 2021

Spider-Man: Eve Dönüş Yok 2021’in en çok hasılat yapan filmi unvanını da aldı. Film, dünya çapında 905 milyon dolardan fazla hasılat elde eden ve Kore Savaşı’nı konu edinen Çin yapımı Changjin Gölü Savaşı’nı geride bıraktı.

BBC’nin haberine göre 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan son film 2019’un Star Wars: The Rise of Skywalker’dı.

Salgının iki yıl önce başlamasından bu yana başka hiçbir Hollywood yapımı bu rakamlara ulaşmaya yaklaşmadı.

Sony ve Disney ortak yapımı film Covid-19’un Omicron varyantı dünya çapında hızla yayılırken prömiyerinden iki haftadan kısa bir süre sonra bu rakamlara ulaştı.

Film şu anda dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin’de vizyona girmedi.

2019’da vizyona giren Spider-Man: Evden Uzakta gişede 1 milyar dolarlık rekoru kıran ilk Spider-Man filmi olmuştu.

17 Aralık’ta Türkiye’de vizyona gören Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Türkiye’de de rekorlarla başlamıştı. Yabancı filmlerde tüm zamanların cuma günü seyirci rekorunu kıran Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, vizyondaki ilk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atmıştı.