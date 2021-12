Spider-Man serisinin son bölümü pazar günü küresel gişede 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazanan ilk pandemi dönemi filmi oldu. 2019’dan bu yana ilk kez bir film bu sonuçları elde edebildi şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılata ulaştı.

Thanks to the fans for supporting #SpiderManNoWayHome, which crossed $1 BILLION at the global box office after just 12 days! pic.twitter.com/HWOnN9xR4y

