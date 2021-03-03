Video iletişim uygulaması Zoom, pandemi ile geçen 2020 yılında toplam gelirlerini yüzde 326 artırdı, net kârı yüzde 2588 yükseldi.

Video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, 31 Ocak 2021’de sona eren dördüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Zoom’un dördüncü çeyrek toplam geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 369 büyüyerek 882.5 milyon dolar oldu, tam mali yılın toplam geliri de yıldan yıla yüzde 326 artarak 2 milyar 651 milyon dolara çıktı.

Dördüncü çeyrek GAAP geliri, bir önceki yıla göre yüzde 2327 artışla 256 milyon dolar olan şirketin operasyonlardan elde edilen tam mali yıl GAAP geliri yıllık bazda yüzde 5097 artışla 660 milyon dolara ulaştı. Dördüncü çeyrek operasyonlardan elde edilen GAAP dışı geliri, yıldan yıla yüzde 839 artışla 361 milyon dolar olan Zoom’un tam mali yılda ise yıllık bazda yüzde 1009 artışla 983 milyon doları geçti.

Zoom’un dördüncü çeyrek işletme nakit akışı yıldan yıla yüzde 993 artışla 399 milyon dolar, tam mali yıl için ise bir önceki yıla göre yüzde 869 artışla 1 milyar 471 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuçların ardından Zoom’un yıllık net kârı ise 25 milyon dolardan 672 milyon dolara fırladı.

BU YIL DA GELİRİNDE YÜZDE 42’LİK ARTIŞ BEKLİYOR

Böylece pandemiye bağlı olarak artan evden çalışma ve uzaktan eğitime olan talebin etkisiyle Zoom’un net kârı yıllık bazda yüzde 2588 artmış oldu. Diğer bir ifadeyle Zoom net kârını bir yılda yaklaşık 27 kat artırdı.

Zoom’dan yapılan açıklamada, şirketin içinde bulunduğu 2022 mali yılındaki toplam gelirlerinin yüzde 42’lik artışla 3 milyar 760 milyon dolar ile 3 milyar 780 milyon dolar aralığında olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

2021 mali yılı dördüncü çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları şu şekilde gerçekleşti:

– Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 467 bin 100 oldu ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 470 arttı.

– Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1644 müşteri; bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 156 arttı.

– Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 11 çeyrek boyunca yüzde 130’un üzerinde gerçekleşti.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YIL”

Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Dördüncü çeyrek, Zoom için benzeri görülmemiş bir yıla güçlü bir son oldu. 2021 mali yılında, pandemiye yanıt olarak müşterilerimize ve küresel topluluğumuza kritik iletişim ve iş birliği hizmetleri sağlamak için işimizi önemli ölçüde ölçeklendirdik. Hızlı yanıt verme ve uygulama kabiliyetimiz yıl boyunca güçlü finansal sonuçlar elde etmemizi sağladı” dedi. (Habertürk)