BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, 6 aylık raf ömrü olan, daha uzun süre dayanabilen bir koronavirüs aşısı için çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 aşısının bu yeni versiyonunun normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabileceğini belirten Şahin şu bilgileri paylaştı:

“İlk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz”

Daha önce yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde 2.5 milyar doz aşı üretebileceklerini söyleyen Şahin üretimde 3 milyon doza yaklaştıklarını açıkladı. Şahin, “Ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” dedi.