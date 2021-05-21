Koronavirüs salgını ile hız kazanan online alışveriş, 17 günlük tam kapanmanın da etkisiyle zirve yaptı. Param’ın verilerine göre, Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı’nda ParamPOS üzerinden gerçekleşen işlem hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 13 kat artış gösterdi.

Ön ödemeli kart, sanal POS, e-cüzdan, kredi gibi alanlarda B2B ve B2C müşterilerine hizmet veren Param, Ramazan ayına ve Ramazan Bayramı’na ilişkin istatistiklerini açıkladı. Param’ın verilerine göre; bu yıl 13 Nisan-12 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan ayı döneminde ParamPOS üzerinden gerçekleşen işlem hacmi, geçen yılın Ramazan ayına kıyasla 13 kat artarken, işlem adedi ise yaklaşık 38 kat artış gösterdi. ParamKart tarafındaki veriler incelendiğinde de söz konusu dönemde, işlem hacmi 8 kat, işlem adedi ise 20 kat arttı.

“Yüzde 100’lük değil, 1000’lik arayışları konuşuyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Param Kurucusu Emin Can Yılmaz şunları söyledi:

“Koronavirüs salgını dünya genelinde online alışverişe yönelimi ciddi ölçüde artırdı. 2020 yılında küresel e-ticaret 4,3 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye’de ise e-ticaret hacmi 200 milyar lirayı aştı. ParamPOS ve ParamKart tarafında hem işlem hacmi hem de işlem adetlerini geçen yılla kıyasladığımızda artış oranlarında yüzde 100’leri, 200’leri 300’leri değil; yüzde binlerde olan değişim oranlarını konuşuyoruz. Büyüme rakamlarımızla her ay yeni bir rekora imza atmaktan mutluyuz.”