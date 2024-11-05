ARA
DOLAR
34,30
-0,02%
DOLAR
EURO
37,50
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3025,97
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
8618,57
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Seyyar EFT POS cihazlarında dönüşüm

Seyyar EFT POS cihazlarının VUK 507 uyumluluğu için son tarih 15 Kasım 2024 olarak belirlendi. Yeni nesil Fiziki POS sistemleri markası Ödeal ise seyyar EFT-POS cihazları yazılım güncellemeleriyle hızlı ve kolay bir şekilde VUK 507 uyumlu hale getirdi.

05 Kasım 2024 | 22:04
Seyyar EFT POS cihazlarında dönüşüm

Seyyar EFT POS cihazlarının VUK 507 uyumluluğu için son tarih 15 Kasım 2024 olarak belirlendi. Yeni nesil Fiziki POS sistemleri markası Ödeal, yeni geliştirdiği teknoloji sayesinde, mevcut seyyar EFT-POS cihazları yazılım güncellemeleriyle hızlı ve kolay bir şekilde VUK 507 uyumlu hale getirdi. Banka ve ödeme kuruluşlarına İşletici Kuruluş ve Özel Entegratör olarak verdiği VUK 507 dönüşüm hizmetiyle büyük kolaylık sağlarken ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

2022’den bu yana 15 binden fazla üye işyerine VUK 507 uyumlu PAX, Android ve Linux işletim sistemli e fatura POS cihazlarıyla hizmet veren Ödeal, yazılım ve ödeme teknolojileri yatırımlarını sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tarafından yayınlanan tebliğ ile EFT POS özellikli cihaz sahibi ÖKC mükelleflerinin VUK 507 uyumlu cihazlara ya da YN ÖKC’lere geçmeleri için son tarih olarak 15 Kasım 2024 belirledi. 

Bu düzenlemeye göre, ÖKC mükellefi işyerlerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları veya seyyar EFT POS cihazlarını VUK 507 uyumlu cihazlarla değiştirmeleri gerekiyor. Ödeal; geliştirdiği ileri yazılım teknolojisi sayesinde, mevcut seyyar EFT-POS cihazlarını en hızlı ve kolay şekilde VUK 507 ile uyumlu hale getiriyor.
Ödeal; piyasada değişmesi gereken 300 binden fazla POS cihazının dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla, İşletici Kuruluş ve Özel Entegratör kimliğiyle, bu yenilikçi çözümünü bankalara da sunuyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA ile yaptığı işbirliği ile Garanti BBVA üye işyerlerinin ödeme ve finansal süreçlerini Android işletim sistemine sahip yeni nesil E-fatura POS çözümü sayesinde daha pratik ve maliyet açısından daha avantajlı hale getiriyor.

Bu çözüm ile müşterilerin e-fatura dönüşümüne de öncülük ettiklerini belirten Ödeal CEO’su ve TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Güngör, şunları söylüyor: “VUK 507, sektörde önemli bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Ödeal olarak, biz de yenilikçi teknolojilerimizle bu dönüşümü desteklerken ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarıyla entegre çalışıyor, aynı zamanda e-belge çözümlerimizle sektörün bu değişime kolayca uyum sağlamasına katkı sunuyoruz. Çalıştığımız banka ve ödeme kuruluşları şimdiden bu kolaylığı deneyimlerken işyerleri için bu geçiş sürecini en hızlı ve verimli şekilde yönetmeye devam ediyoruz.”
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3025,97 0,01%
  • ALTIN ONS 2743,82 0,02%
  • BIST 100 8618,57 -0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,795 0,173%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38378 0,00578%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,8 -0,6451%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3023 -0,0181%
  • EURO/DOLAR 1,0921 -0,0334%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4984 -0,0611%
  • STERLIN/DOLAR 1,30284 0,0096%
Borsa Haberleri
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL