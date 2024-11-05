Seyyar EFT POS cihazlarında dönüşüm

Seyyar EFT POS cihazlarının VUK 507 uyumluluğu için son tarih 15 Kasım 2024 olarak belirlendi. Yeni nesil Fiziki POS sistemleri markası Ödeal, yeni geliştirdiği teknoloji sayesinde, mevcut seyyar EFT-POS cihazları yazılım güncellemeleriyle hızlı ve kolay bir şekilde VUK 507 uyumlu hale getirdi. Banka ve ödeme kuruluşlarına İşletici Kuruluş ve Özel Entegratör olarak verdiği VUK 507 dönüşüm hizmetiyle büyük kolaylık sağlarken ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

2022’den bu yana 15 binden fazla üye işyerine VUK 507 uyumlu PAX, Android ve Linux işletim sistemli e fatura POS cihazlarıyla hizmet veren Ödeal, yazılım ve ödeme teknolojileri yatırımlarını sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tarafından yayınlanan tebliğ ile EFT POS özellikli cihaz sahibi ÖKC mükelleflerinin VUK 507 uyumlu cihazlara ya da YN ÖKC’lere geçmeleri için son tarih olarak 15 Kasım 2024 belirledi.

Bu düzenlemeye göre, ÖKC mükellefi işyerlerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları veya seyyar EFT POS cihazlarını VUK 507 uyumlu cihazlarla değiştirmeleri gerekiyor. Ödeal; geliştirdiği ileri yazılım teknolojisi sayesinde, mevcut seyyar EFT-POS cihazlarını en hızlı ve kolay şekilde VUK 507 ile uyumlu hale getiriyor.

Ödeal; piyasada değişmesi gereken 300 binden fazla POS cihazının dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla, İşletici Kuruluş ve Özel Entegratör kimliğiyle, bu yenilikçi çözümünü bankalara da sunuyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA ile yaptığı işbirliği ile Garanti BBVA üye işyerlerinin ödeme ve finansal süreçlerini Android işletim sistemine sahip yeni nesil E-fatura POS çözümü sayesinde daha pratik ve maliyet açısından daha avantajlı hale getiriyor.

Bu çözüm ile müşterilerin e-fatura dönüşümüne de öncülük ettiklerini belirten Ödeal CEO’su ve TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Güngör, şunları söylüyor: “VUK 507, sektörde önemli bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Ödeal olarak, biz de yenilikçi teknolojilerimizle bu dönüşümü desteklerken ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarıyla entegre çalışıyor, aynı zamanda e-belge çözümlerimizle sektörün bu değişime kolayca uyum sağlamasına katkı sunuyoruz. Çalıştığımız banka ve ödeme kuruluşları şimdiden bu kolaylığı deneyimlerken işyerleri için bu geçiş sürecini en hızlı ve verimli şekilde yönetmeye devam ediyoruz.”

