Spotify’dan yeni hamle: Fitness seçeneğini devreye sokacak

Dünyada milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Spotify, yaptığı bir ortaklıkla kullanıcılarına fitness dersi seçeneği sunacak. 1.400’den fazla egzersiz videoları ve antrenman içerikler devreye alınacak.

Sunulacak içeriklerin arasında güç antrenmanı, pilates, yoga, meditasyon gibi derslerin yer alması bekleniyor.

İçeriklere hem ücretsiz hem premium kullanıcılar ulaşabilecek

Kullanıcılar içeriklere mobil, masaüstü gibi cihazlar üzerinden erişim sağlayabilecek. İçeriklere hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar erişim sağlayabilecek.

Şirket, bu yeni adımla yeni gelir modelleri de elde etmiş olacak. Aynı zamanda, içerik üreticileri için de yeni bir gelir kaynağı sağlanacak. Spotify’ın verilerine göre, dünya genelinde 150 milyondan fazla fitness oynatma listesi aktif olarak kullanılıyor. Premium abonelerin yaklaşık yüzde 70’i ise her ay egzersiz yaptığını bildiriyor.