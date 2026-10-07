SpaceX 40 milyar dolarlık finansman peşinde: Nvidia çipleri için harekete geçti

SpaceX’in yapay zeka alanındaki büyüme planları, şirketi 40 milyar dolarlık kaynak arayışına yöneltti. ABD'li havacılık ve uzay şirketinin gündeminde, Nvidia üretimi çiplerin teknolojik kapasitesini artırmak bulunuyor.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan finansman için Apollo Global Management'ın öncülük ettiği konsorsiyumla ilerlenmesi planlanıyor. Sağlanacak kaynağın, çip alımlarının yanı sıra SpaceX'in yapay zeka altyapısının güçlendirilmesine aktarılması öngörülüyor.

Finansman sürecinde Apollo ve PIMCO detayı

Financial Times'ta yer alan habere göre SpaceX, çip alımı için ihtiyaç duyduğu kaynağın 10 milyar dolarlık bölümünü banka kredilerinden karşılamayı hedefliyor. Kalan 30 milyar doların ise yatırım yapılabilir kredi notuna sahip borçlanma araçları yoluyla sağlanması planlanıyor.

Finansman sürecinin Apollo Global Management öncülüğünde yürütülmesi bekleniyor. Özel sermaye şirketinin aynı zamanda borçlanma araçlarının farklı yatırımcılara ulaştırılmasında aracılık rolü üstleneceği belirtiliyor.

2027’de sonuçlandırılması planlanan finansman için görüşmelere, dünyanın en büyük tahvil ve sabit getirili yatırım yöneticilerinden PIMCO'nun da dahil olduğu bildirildi. Şirketin, sınırlı sayıdaki alacaklı arasında yer aldığı ifade edildi.

Finansman planına ilişkin şirketlerden henüz bir açıklama gelmedi. Apollo ve PIMCO konu hakkında sessiz kalırken, SpaceX ile Nvidia da basın kuruluşlarının yönelttiği soruları şu ana kadar yanıtlamadı.

SpaceX ile Nvidia arasındaki bağ güçleniyor

Söz konusu finansmanın büyüklüğü, teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yönelik altyapı için ayırdığı kaynakların ulaştığı boyutu da ortaya koyuyor. Veri merkezleri, mikroçipler ve diğer altyapı sistemlerinin finansmanı için devasa miktarlarda sermayenin devreye sokulduğu görülüyor.

Planlanan anlaşma, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yapay zeka projelerinde Nvidia teknolojilerinden daha fazla yararlanma taahhüdünün ardından iki şirket arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini sağladı.

Musk, ağustosta gerçekleştirilen SpaceX kazanç toplantısında, şirketin Nvidia altyapısını tercih ederek yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Vera Rubin mimarisine de değinen Musk, bu teknolojiyi piyasadaki "en iyi mimari" olarak değerlendirdiklerini söylemişti.