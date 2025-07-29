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Teknoloji devinden sürpriz karar: Bir ülkede mağaza kapatıyor

Apple, Çin'de doğrudan işlettiği mağazalardan birini kapatma kararı aldı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dalian kentindeki Parkland alışveriş merkezinde bulunan mağaza 9 Ağustos’ta faaliyetlerine son verecek.

29 Temmuz 2025 | 09:25
Teknoloji devinden sürpriz karar: Bir ülkede mağaza kapatıyor

Bu kapatma, Apple’ın Çin anakarasında doğrudan yönettiği bir mağazayı ilk kez kapatması anlamına geliyor. Mağazanın kapanmasıyla birlikte, 7,5 milyon nüfuslu Dalian’da sadece bir Apple mağazası kalacak.

South China Morning Post'ya yer alan habere göre Apple’ın Büyük Çin bölgesinde (Çin anakarası, Hong Kong, Makao ve Tayvan) geçtiğimiz yıl toplam 57 mağazası bulunuyordu. 

Şirketin 16 Ağustos’ta Shenzhen’de üçüncü mağazasını açması planlanıyor.

Apple, Çin akıllı telefon pazarında yerel markalarla yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. 

Pazar araştırma şirketi Canalys'in 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, Huawei bu dönemde Çin’de en fazla satış yapan akıllı telefon markası oldu. 

Nisan-Haziran döneminde 12,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawei, yüzde 18 pazar payına ulaştı. 

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