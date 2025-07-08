ARA
DOLAR
40,02
0,14%
DOLAR
EURO
46,95
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4280,49
-0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
9998,70
-1,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Teknoloji şirketleri yeniden yapılanıyor, bedelini çalışanlar ödüyor

Teknoloji şirketleri yeniden yapılanıyor, bedelini çalışanlar ödüyor

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirvede yer alan teknoloji şirketlerinde yılın ilk 6 ayında 72 bin kişi işten çıkarıldı.

08 Temmuz 2025 | 13:00
Son Güncellenme: 08 Temmuz 2025 | 14:27
Teknoloji şirketleri yeniden yapılanıyor, bedelini çalışanlar ödüyor

AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden "Layoffs.fyi" sitesinden derlediği bilgilere göre, dünya çapında 150 büyük teknoloji şirketi bu yılın ilk yarısında 72 bin çalışanının işine son verdi.

Verilere göre, işten çıkarmalarda 2023'ten bu yana düşüş yaşanıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 213 bin teknoloji şirketi çalışanı işten çıkarılırken, 2024'ün aynı döneminde yaklaşık 100 bin kişinin işine son verildi.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2025 yılında da devam etti. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 72 bin kişi işten çıkarıldı.

Microsoft küresel iş gücünün yüzde 4'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor

Mayıs ayında yeniden yapılanma kapsamında 3 bin kişinin işine son veren dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, küresel iş gücünün yüzde 4'üne denk gelen 9 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. 

Böylece şirketin, bu yıl toplamda 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike da mayıs ayında yapay zekada yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla toplam çalışan gücünün yüzde 5'inin işine son verileceğini duyurdu.

Dünyanın en değerli 5 şirketi de teknoloji sektöründe

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar sürerken şirketlerin piyasa değerleri ise yükselmeye devam ediyor.

"Companiesmarketcap.com" verilerine göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk 5 sırayı da teknoloji şirketleri oluşturuyor.

Listeye göre, 3,8 trilyon dolar piyasa değerine sahip NVIDIA listede ilk sırayı alırken, ikinci sırada ise 3,7 trilyon dolar ile Microsoft bulunuyor. 

Apple 3,2 trilyon dolar ile 3. sırada kendine yer edinirken, 2,4 trilyon dolar ile Amazon 4. sırada, 2,2 trilyon dolar piyasa değeri ile Alphabet 5. sırada listede yer aldı.


Etiketler
video-haber
İlgili Haberler
Teknoloji devi 9000 kişiyi işten çıkarıyor
Teknoloji devi 9000 kişiyi işten çıkarıyor
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod:
}