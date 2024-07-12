Teknolojide iki şirketten biri 'ara zam' planlıyor

Ara zam tartışmalarının hızlandığı dönemde bazı sektörlerde ciddi oranda ara zam planlarının yapıldığı görüldü.

Endeavor Türkiye ve Melon ortaklığında yürütülen 2024’ün ilk yarısına ait 'Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu'na göre, teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u çalışanlarına Temmuz dönemi için ara zam planlıyor. Belirsizlik ücretlere yansımıyor, çalışanların beklentileri artıyor.

Dövizle alınan maaşların enflasyona yenik düştüğüne dikkat çekilen raporda, "Teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u Temmuz ara döneminde ücret artışı yapmayı planlarken, yüzde 33'ü henüz karar vermemiş durumda gözüküyor. Yüzde 18'lik bir kesim ise ücret artışı yapmayı planlamıyor. Bu durumda kararsızlar ve ücret artışı yapmayacağını dile getiren şirketlerin toplam oranı ise yüzde 51’i buluyor" ifadeleri yer alıyor.

Araştırmaya katılan her 5 şirketten 1'i ise ücret artışlarında dövizi baz aldığını açıklıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 18'i çalışanlarına döviz bazlı ödeme yapmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun döviz kuru yükselişi üzerinde seyretmesi çalışanlar açısından döviz bazlı ödeme alsalar bile, ücretlerde artış beklentisi içinde olduklarını gösteriyor.

Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş ise yaptığı değerlendirmede "Bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25 civarında olması, şirketlerin ücret politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Sektördeki insan kaynakları, finans, pazarlama ve satış gibi tüm rolleri kapsayan bu rapor, doğru veriye ulaşmanın ve bu verileri stratejik kararlara dönüştürmenin önemini vurguluyor" dedi.

Yapı Kredi çalışanlarına yüzde 27,73 zam

Bloomberght'de yer alan habere göre finans sektöründe de ara zam haberleri birbirini izliyor.

Garanti Bankası'nın ardından bir ara zam haberi de Yapı Kredi Bankası'ndan geldi.

Yapı Kredi Bankası 20. dönem toplu iş sözleşmesinde yer alan maddeye göre, enflasyon artı yüzde 3 zam yaptı. Yapı Kredi Bankası’nda örgütlü sendika Basisen’den yapılan açıklamaya göre, çalışanlara 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere TUİK tarafından ilan edilen 6 aylık enflasyon olan yüzde 24,73’e ilave olarak yüzde 3 zam yapıldı.