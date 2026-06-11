Telefon hatlarında yeni dönem: Hat sayısına sınır geliyor, güvenlik önlemleri artıyor

Yapılacak denetimlerde abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde kullanıcılar öncelikle kısa mesaj yoluyla uyarılacak. Bildirimin ardından 30 gün içinde gerekli doğrulama işlemleri tamamlanmazsa hatta çeşitli kısıtlamalar getirilecek. Doğrulamanın 90 gün boyunca yapılmaması durumunda ise hat tamamen kullanıma kapatılacak.

Kurumsal aboneliklerde ise yetkili kişinin bilgilerinin doğrulanamaması doğrudan hattın kapatılmasına neden olmayacak. Ancak yeni bir yetkili tanımlanana kadar abonelikle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.