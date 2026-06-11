Telefon hatlarında yeni dönem: Hat sayısına sınır geliyor, güvenlik önlemleri artıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek BTK düzenlemeleriyle, telefon ve internet abonelik işlemlerine ilişkin yeni uygulamalar hayata geçirilecek.
Yeni düzenleme kapsamında, abonelik başvurularından mevcut hatların kontrol süreçlerine kadar birçok alanda kimlik doğrulama ve güvenlik uygulamaları daha sıkı kurallara bağlanacak.
BTK, hayata geçirilen yeni kurallarla kimlik sahteciliği kaynaklı riskleri azaltmayı, abonelik süreçlerini daha güvenli hale getirmeyi ve kayıt dışı hat kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor.
1 Güvenlik önlemleri artırılacak
Düzenlemeyle birlikte abonelik sözleşmeleri hem yazılı hem de elektronik ortamda yapılabilecek. Sözleşme işlemi öncesinde ise başvuru sahibinin kimliği elektronik kimlik belgesi, şifre, yüz tanıma sistemi veya parmak izi özeti gibi yöntemlerle doğrulanacak.
Kimlik doğrulama işlemlerinde çipli kimlik kartları ile NFC destekli kimlik belgeleri kullanılabilecek. Ayrıca vatandaşlar, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisinden yararlanarak kimliklerini dijital ortamda doğrulayabilecek.
2 Yabancı uyruklu kişilerin kimlik doğrulamaları Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılacak
Elektronik kimlik belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu kişilerin kimlik doğrulama, Göç İdaresi Başkanlığı kayıtları üzerinden yapılacak. Diplomatik temsilciliklerde görev yapan personel ile aile bireylerinin doğrulama işlemleri ise Dışişleri Bakanlığı kayıtları esas alınarak gerçekleştirilecek.
3 Hat sayısına sınırlama geliyor
Yeni düzenleme kapsamında işletmeciler, BTK tarafından belirlenen üst sınırın aşılması durumunda aynı kişi adına yeni abonelik tesis edemeyecek. Bu adımla, bir kişi üzerine kayıtlı telefon hattı sayısının daha etkin şekilde kontrol altında tutulması hedefleniyor.
4 İşletmeciler düzenli olarak aboneleri kontrol edecek
Düzenleme kapsamında işletmeciler, abonelik kayıtlarını üçer aylık periyotlarla gözden geçirerek hatların aktif kullanım durumunu denetleyecek. Gerçek kişilere ait aboneliklerin yanı sıra kurumsal hatlarda yetkili kişilerin kimlik bilgileri de resmi veri tabanları üzerinden doğrulanacak. Ayrıca şirket aboneliklerinde firmanın faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği de kontrol edilecek.
Yapılacak denetimlerde abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde kullanıcılar öncelikle kısa mesaj yoluyla uyarılacak. Bildirimin ardından 30 gün içinde gerekli doğrulama işlemleri tamamlanmazsa hatta çeşitli kısıtlamalar getirilecek. Doğrulamanın 90 gün boyunca yapılmaması durumunda ise hat tamamen kullanıma kapatılacak.
Kurumsal aboneliklerde ise yetkili kişinin bilgilerinin doğrulanamaması doğrudan hattın kapatılmasına neden olmayacak. Ancak yeni bir yetkili tanımlanana kadar abonelikle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.