Samsung Electronics’in, 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 düşerek 6,3 trilyon won’a (yaklaşık 4,62 milyar dolar) gerilemesi bekleniyor.

Bu, şirketin son altı çeyrekteki en düşük faaliyet geliri olarak öne çıkıyor.

Beklenen bu düşüşte, yapay zeka çip pazarında yaşanan gelişmeler etkili oldu. Güney Koreli teknoloji devinin, Nvidia’ya yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin en yeni versiyonlarını tedarik etme sürecinde gecikmeler yaşaması, kar üzerindeki baskıyı artırdı.

Pay sınırlı kaldı: İki nedeni var

Şirketin rakipleri olan SK Hynix ve Micron, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan bellek çiplerine yönelik güçlü talepten faydalanırken, Samsung’un bu pazardaki payı sınırlı kaldı.

Bunun başlıca nedeni, Samsung’un Çin pazarına olan bağımlılığı ve ABD’nin ileri teknoloji çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları olarak gösteriliyor.

Samsung’un HBM3E olarak adlandırılan 12 katmanlı yeni çiplerinin Nvidia tarafından onay sürecinin halen tamamlanmadığı, dolayısıyla bu ürünün sevkiyatının henüz başlamadığı belirtiliyor.

Şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, AMD’nin haziran ayında yaptığı duyuruya göre Samsung, bu çipi AMD’ye tedarik etmeye başladı.

Akıllı telefon satışlarının ise ikinci çeyrekte görece güçlü seyretmesi bekleniyor.

Analistler, ABD’nin ithal telefonlara yönelik potansiyel gümrük vergisi uygulamalarının, ön talebi artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, ABD yönetiminin Çin’de faaliyet gösteren yabancı çip üreticilerine yönelik teknoloji erişim izinlerini iptal etmeyi gündeme alması, Samsung’un Çin’deki operasyonları açısından risk oluşturuyor.

Samsung Electronics hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 19 artış kaydetti. Ancak bu artış, aynı dönemde yüzde 27,3 yükselen Güney Kore borsası KOSPI’nin gerisinde kaldı.