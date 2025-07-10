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Tesla hissedarlarının aklında tek soru var

Tesla’nın hissedarlar toplantısını zamanında yapmaması, yatırımcıların şirketin şeffaflık ve yönetişim anlayışına dair endişelerini artırdı. Şimdi akıllarda tek soru var: Hissedarlar toplantısı ne zaman?

10 Temmuz 2025 | 10:28
Tesla hissedarlarının aklında tek soru var

Tesla, 2025 yılına ait yıllık hissedarlar toplantısı için henüz bir tarih açıklamazken, aralarında kamu emeklilik fonları ve mali denetçilerin de bulunduğu bir grup hissedar, bu gecikmeyle ilgili endişelerini kamuoyuna duyurdu.

MarketWatch'un haerine göre şirketin geçen yılki toplantısını 13 Haziran 2024’te gerçekleştirdiği dikkate alındığında, Teksas eyalet yasalarına göre yeni toplantının 13 ay içinde yapılması gerekiyor.

Hissedarlar ortak bir mektup yayınlandı ve Tesla'nın bu sürede toplantı tarihi belirlememiş olmasının "şirketin hissedar haklarına olan yaklaşımı" konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti. 

Yatırımcılar, Tesla’dan toplantı tarihini derhal kamuoyuna açıklamasını ve hissedarların yönetişim sürecine katılımı için yeterli süre ve bilgi sağlamasını talep etti.

Mektubu imzalayanlar arasında New York Şehri Denetçisi Brad Lander, Illinois, Maryland ve Oregon eyaletlerinin hazine yetkilileri, Avrupa merkezli emeklilik ve yatırım fonları ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleriyle hareket eden bazı gruplar da yer aldı.

Şirketin hisseleri 2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

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