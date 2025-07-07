TikTok'tan ABD hamlesi: Yenileniyor

TikTok, ABD’deki kullanıcılar için uygulamanın yeni bir versiyonunu geliştirmeye başladı.

The Information’ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu adım uygulamanın bir grup yatırımcıya devredilmesi planı kapsamında atılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, pazartesi ya da salı günü Çin ile TikTok’a ilişkin olası bir satış anlaşmasını görüşmeye başlayacağını duyurdu.

Trump, TikTok’un satışıyla ilgili “neredeyse bir anlaşmaya vardıklarını” da belirtti.

Reuters'ın haberine göre, TikTok, ABD’deki uygulama mağazalarında 5 Eylül’de yeni bir uygulama yayımlamayı planlıyor. Mevcut uygulama ise Mart 2026’ya kadar çalışmaya devam edecek. Ancak kullanıcıların hizmeti sürdürebilmek için zamanla yeni uygulamayı indirmeleri gerekecek. Bu takvimin değişebileceği de ifade ediliyor.

Geçtiğimiz ay, Trump Çin merkezli ByteDance'in TikTok'un ABD'deki varlıklarını devretmesi için tanınan süreyi 17 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Bu yılın başlarında TikTok’un ABD operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların çoğunluk hissesine sahip olacağı yeni bir şirkete devredilmesi planlanmıştı. Ancak Trump’ın Çin mallarına yüksek gümrük tarifeleri açıklamasının ardından Çin’in bu plana onay vermeyeceğini belirtmesiyle süreç askıya alındı.

Trump, sürecin devamı için muhtemelen Çin'in de onay vermesi gerekeceğini söyledi.